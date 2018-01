Pfaffendorf feiert 600-Jahr-Feier

Tatjana Littig

Pfaffendorf (MOZ) Den Ort Pfaf-fendorf gibt es in diesem Jahr seit 600 Jahren. Mit einem großen Dorffest am 4. August will der Kultur- und Heimatverein Pfaffendorf dieses Jubiläum begehen. "Traditionell findet am ersten Wochenende unser Dorffest statt", begründet Heidi Lehmann, Vorsitzende des Vereins, den Termin. Anstelle des Ortsbeirates ist der Kultur- und Heimatverein in diesem Jahr Veranstalter des Festes, wird dabei aber unterstützt vom Ortsbeirat und der Feuerwehr des Ortes. "Wir arbeiten Hand in Hand", erklärt Heidi Lehmann.

Eine Idee hat der Verein bereits umgesetzt. Auf dem Weihnachtsmarkt konnte ein Kalender mit Bildern vom Ort erworben werden. "Der Kalender ist wie eine Dorfchronik aufgebaut mit Informationen zur Entstehung der Feuerwehr und Einwohnerzahlen beispielsweise", führt die Vereinsvorsitzende aus. Die erste Auflage ist bereits vergriffen. Beim Fest im August werden Kalender für 2019 verkauft. Zudem ist bereits jetzt ein Feuerwerk, Livemusik, ein Auftritt der Tanzgruppe Young Projekt aus Görzig und ein Trödelmarkt geplant. "Kommen lohnt sich", verspricht Heidi Lehmann.