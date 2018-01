Eine Lanze für die Gartenstadt

Detlef Klementz

Neuenhagen (MOZ) Die sechs Kandidaten, die sich am 25. Februar um die Nachfolge von Bürgermeister Jürgen Henze bewerben, haben sich am Montagabend erstmals gemeinsam den Wählern gestellt. Mehr als 500 Besucher drängelten sich im großen Saal des Bürgerhauses.

Manch einer musste mit einem Stehplatz vorlieb nehmen. Und das für drei Stunden. So lange dauerte das Wahlforum, das der Bürgerverein Neuenhagener Zentrum veranstaltet hatte. BVNZ-Vorsitzender Michael Rosenberg, der die Bewerber zum Teil gut kennt, stellte denn auch die meisten Fragen. Zum Beispiel, wann in Neuenhagen mit derzeit 18 500 Einwohnern die Grenze erreicht sei? Sven Kindervater (Linke) sprach von großem Ansiedlungsdruck und nannte die Zahl von 36 000 Einwohnern, "wenn jede Fläche entwickelt wird". Und die Freiheit sei in Deutschland ein wichtiges Gut: "Wir können den Leuten die Bebauung nicht verbieten", so der 30-jährige Unternehmensberater. Nötig sei, die Entwicklung von Kitas, Schulen usw. zu begleiten.

Für Corinna Fritzsche-Schnick (CDU) wird "der Markt vieles regeln". Wobei die Juristin (41) sich schon "Eingriffsmöglichkeiten" durch die Kommune wünscht, zum Beispiel durch eine Begrenzung der Flächen. Verwaltungs-Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch (41), die für die SPD ins Rennen geht, sieht in dem Zusammenhang in Neuenhagen noch "großes Baupotenzial im privaten Bereich".

Verkaufsleiter Bert Kellermann (48, FDP) befürchtet "große Probleme", wenn Neuenhagen weiter so rasant wachse. Dagegen treibt den Anwalt Ansgar Scharnke (44), der für die Wählergruppe Die Parteilosen antritt, mehr die Frage um, ob Neuenhagen eine Pendlergemeinde sein will oder ein Ort, in dem man auch tagsüber leben möchte? Aus Sicht des Unternehmers Robert Schulze (44) - er bewirbt sich für die Wählergemeinschaft Feuerwehr - will die Mehrheit der Neuenhagener es in dieser Frage "so belassen wie es ist". Zumal eine Vergrößerung der Infrastruktur mit zusätzlichen Kosten verbunden sei.

Wenn es um die Schaffung von preiswertem Wohnraum geht, wird oft die Kommunale Entwicklungsgesellschaft ins Spiel gebracht. Beispielsweise von Robert Schulze und Sven Kindervater, der die KENeu dafür mit entsprechenden Finanzmitteln ausstatten will, oder Corinna Fritzsche-Schnick, die die Gesellschaft personell aufstocken möchte. Dagegen würde die SPD-Bewerberin nach einem Wahlsieg die bestehenden Flächen besser nutzen und mit privaten Trägern günstige Verträge abschließen. Allein der FDP-Kandidat dachte laut darüber nach, ob man sich "vielleicht von preiswertem Wohnraum verabschieden muss"? Sozialer Wohnungsbau sei schon nötig, "aber allgemein preiswert?"

Schwimmhalle, Sicherheit und Jugendarbeit waren weitere Themen. Und natürlich wurde auch die Trainierbahn. Ginge es nach Sven Kindervater, würde Neuenhagen Besitzer der Anlage werden. Er will sie "so erhalten werden wie sie ist". Robert Schulze möchte die "größtmöglichen Nutzungsrechte" herausholen, während die CDU-Vertreterin einen guten Kompromiss anstrebt. Der FDP-Mitbewerber findet, dass der Investor mit der möglichen Nutzung der Trainierbahn "uns weit entgegengekommen ist" und man ihn "nicht vergrellen" sollte. Aus Sicht von Ansgar Scharnke hat der Investor "gute Karten". Er will, dass das Bauen dort auf ein Mindestmaß beschränkt wird und es keine Abholzungen gibt. Die SPD-Bewerberin erinnerte an den ausgehandelten Kompromiss. "Dann haben wir den Fehdehandschuh geworfen und müssen nun wieder zurück an den Verhandlungstisch", betonte sie.

Nachdem die Kandidaten sich fast drei Stunden lang ausgiebig erklären konnten, waren zum Schluss bei der Frage nach ihren Prioritäten Stichworte gefordert. Robert Schulze nannte die Trainierbahn und die Entwicklung der Eisenbahnstraße, Ansgar Scharnke den Gartenstadtcharakter und die Schulstandorte, Janina Meyer-Klepsch die Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertreter und das "Dranbleiben an den Dingen", Bert Kellermann den Bürgern zuhören und Dinge zu Ende denken, Sven Kindervater die Grundschulstandorte und die Regenwasserproblematik und Corinna Fritzsche-Schnick den Gartenstadtcharakter, die Schulproblematik und bezahlbaren Wohnraum.

Das nächste Wahlforum mit den Kandidaten finden heute, 14 Uhr, im Haus der Senioren, Hauptstraße 78, statt. Ein weiteres Forum folgt am 2. Februar, 18.30 Uhr, im Clubhaus des NTC 93, Hildesheimer Straße 9/93. Anmeldung unter info@nts93.de oder Tel. 0176 305 308 96 erbeten.