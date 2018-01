Heimbetreiber in der Zwickmühle

Lisa Mahlke, Manja Wilde und Be

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Damit alte Menschen in in Heimen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können, will das Land ab 2020 Doppelzimmer nur noch in Ausnahmefällen genehmigen. Die MOZ hat sich umgehört, welche Konsequenzen das für Heime in der Region hat.

35 Doppel- und 48 Einzelzimmer gibt es im Seniorenheim des Landkreises an der Frankfurter Straße in Fürstenwalde. "Wir werden die gesetzliche Forderung umsetzen und ab 2020 nur noch Einzelzimmer anbieten", versichern Leiterin Sandra Gosemann und Geschäftsführerin Brigitte Freund. Bewohner müssten dafür aber nicht umziehen. "Es gibt schrittweise keine Neubelegungen mehr", erklärt Brigitte Freund. Doppelzimmer werde es dann überhaupt nicht mehr geben. "Sie haben an unserem Standort nicht die erforderliche Größe, selbst wenn bei einem Ehepaar die fachliche Begründung vorliegen würde", begründet sie. "Mittelfristig", davon gehen Sandra Gosemann und Brigitte Freund jetzt aus, "können 35 Menschen weniger in dem Heim leben". Ausgleich werde innerhalb der kreiseigenen Gesellschaft geschaffen - etwa mit dem Anbau am Beeskower Standort. Auch bei den 120 Mitarbeitern, inklusive Personal für die Hauswirtschaft, werde es keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Die beiden Frauen stehen dem Vorstoß des Landes durchaus positiv gegenüber: "Es bringt mehr Lebensqualität für die Bewohner". Allerdings wünsche sich hin und wieder auch ein Senior, im Doppelzimmer zu leben, um nicht allein zu sein. Preislich mache es keinen Unterschied, ob die Unterbringung im Einzel- oder Doppelzimmer erfolge, da nach Platz abgerechnet werde.

Für das Seniorenpflegeheim Casa Reha am Fürstenwalder Dom spielt die neue Verordnung keine Rolle. "Wir haben nur 117 Einzelzimmer, integriert sind elf Appartements aus je zwei Einzelzimmern mit Bad und Flur", erklärt Cornelia Litschke, die Leiterin des vor gut einem Jahr eröffneten Heims. Erschwinglich seien die Plätze dennoch: "Wir haben einen Kooperationsvertrag mit dem Sozialamt und weisen keinen ab", erklärt sie. Aktuell gibt es aber eine Warteliste.

Außen vor ist auch das Deutsche Rote Kreuz, das in Erkner ein Heim mit 100 Plätzen und in Fürstenwalde eines mit 84 betreibt. "Wir haben von Anfang an auf Einzelzimmer gesetzt", sagt Vorstandsvorsitzender Klaus Bachmayer.

Das Seniorenzentrum "Märkische Heide" des Awo-Bezirksverbands Brandenburg Ost in Wendisch Rietz kommt um eine Verringerung der Bettenzahl herum: Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für einen Anbau beginnen, der dann laut Planung rechtzeitig bis 2020 fertig wird. 14 neue Zimmer entstehen nach Auskunft von Einrichtungsleiterin Sylvia Metzke. "Dadurch bleibt unsere Kapazität zumindest gleich, eventuell wird sie ein bisschen größer", sagt sie. Auch bisher gibt es in Wendisch Rietz überwiegend Einzelzimmer. 40 Stück sind es, hinzu kommen 16 Doppelzimmer. Für den Anbau hat die Gemeinde extra ihren Bebauungsplan für das Areal im Ortsteil Siedlung geändert.

In der Alloheim-Seniorenresidenz "Haus am Peetzsee" in Grünheide lebt derzeit etwa die Hälfte der Bewohner in Doppelzimmern. Einige sind mit der Situation zufrieden, andere warten auf ein Einzelzimmer, erzählt Leiter Günter Vesper. Dem Vorhaben des Landes steht er kritisch gegenüber: "Das Land zieht sich bei der Umsetzung aus der Verantwortung und lässt uns alleine." Es sei ein "schwieriges Unterfangen", da die Durchführungsbestimmungen fehlten. Die Möglichkeit, anzubauen, bestehe in der Einrichtung nicht. Wann der Erlass, der alle Einzelheiten regelt, erscheint, könne derzeit noch nicht gesagt werden, hieß es am Dienstag aus dem Brandenburger Sozialministerium.

Warum das Land künftig auf Einzel- statt auf Doppelzimmer setzt, begründet Sprecherin Marina Ringel so: "Früher waren Zwei- und Mehrbettzimmer nicht ungewöhnlich, da Pflege auf die Grundversorgung abstellte. Damals sah man kaum einen Unterschied darin, ob es sich um ein Krankenhaus oder um eine Pflegeeinrichtung handelt." Heute sei das anders. "Moderne Pflege ist auf die Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensführung ausgerichtet. Pflegebedürftige haben im Heim ihren neuen Lebensmittelpunkt. Das schließt den nötigen Respekt vor Individualität und Intimität ein."

Auf den setzt auch das Seniorenheim in der Schöneicher Hannestraße. "Wir haben im Dezember unseren Umbau abgeschlossen", sagt Heimleiterin Annette Böhning. Statt 32 Einzel- und vier Doppelzimmern gebe es jetzt 40 Einzelzimmer plus zwei Kurzzeitpflegeplätze.