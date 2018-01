Nervenprobe Abstiegskampf

Peter Wolski

Fehrbellin (MZV) Den großen Befreiungsschlag im Abstiegskampf haben die Zweitliga-Kegler des SV 90 Fehrbellin am zurückliegenden Doppelspieltag verpasst. Das Kellerduell gegen Oberschöneweide II konnte zwar mit 3:0 gewonnen werden. Doch mit dem Nachlegen gegen die SpG Sparta/KSG Berlin klappte es nicht.

Nach zwölf von 22 Spieltagen fehlte den Rhinstädtern, die als Aufsteiger von Beginn an erwartungsgemäß ums Überleben kämpfen, zum rettenden Ufer jedoch nur ein Zähler.

SV 90 Fehrbellin II -

Union Oberschöneweide 3:0

5277:5160 Holz, 3:0 EWP

Gleich in Runde eins fiel der Tageshöchstwert. Youngster Markus Ringgenberg knackte mit 907 Holz die 900-Holz-Marke. Und das in souveräner Manier. Auf der Gegenseite gab es ebenso früh im Wettkampf das beste Gäste-Ergebnis. Lutz Schulze freute sich über 886 Holz. Da auch 90er-Kapitän Norbert Krämer seinem Gegner Dominik Ring mit 873:862 Holz einige Hölzer abnehmen konnte, führten die Hausherren nach dem Startblock mit 32 Holz.

Der 90er-Mittelblock stellte anschließend die Weichen früh auf Heimsieg. Michael Nußbaum beendete den Wettkampf mit der Schnapszahl von 888 Holz. Partner Marco Koch folgte mit 872 Hölzer. Da die Unioner Achse Andreas Lenz (848)/Michael Gerhardt (836) unter den Resultaten der Fehrbelliner blieben, wuchs deren Vorsprung auf 108 Holz. Im Schlussblock ließen Andreas Schubert, mit Durchgangsbestwert von 884 Holz, und Ralf Friedrich (853) nichts mehr anbrennen. Die Ergebnisse der Berliner Robert Marten (868) und Andreas Krüger (860) hatten daher nur noch statistischen Wert.

SV 90 Fehrbellin II -

SpG Sparta/KSG Berlin 0:3

5203:5212, 35:43

Der Spieltag am Sonntag lief dann jedoch nicht nach dem Geschmack der Fehrbelliner. Am Ende hatte das Team von angereisten Hauptstadtclub neun Holz mehr im Spielbericht stehen.

Nach der Startachse freuten sich die Hausherren noch über 21 Holz Vorsprung. Markus Ringgenberg holte sich wie am Vortag erneut die zwölf Punkte in der Einzelwertung. Diesmal mit 880 Holz. Sein Gegner Pascal Lötzsch hatte nach 120 Würfen 857 Holz erreicht. Nobert Krämer hatte mit 871 Holz knapp das Nachsehen gegen Detlef Schulz, der zwei Holz mehr an der Anzeigetafel auswies. Nach Runde zwei schmolz der Vorsprung des Liga-Neulings auf sieben Hölzer zusammen. Gästekegler Thomas Bartel gelang mit 874 Holz Durchgangsbestwert. Partner Sven Heincke brachte 859 Holz in die Wertung. Auf Seiten der 90er musste sich Michael Nußbaum mit mageren 852 Holz zufrieden geben. Marco Koch kam auf 867 Hölzer.

Der letzte Durchgang musste die Entscheidung bringen. Das Hauptstadt-Duo Heiko Schmidt/Marcus Heincke drehten mit 874 und 875 Holz gegenüber Ralf Friedrich (873) und Andreas Schubert (860) noch das Spiel und sorgte für Katzenjammer bei den Fehrbellinern.