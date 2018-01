Frisches direkt von der Kuh

Direkt vom Erzeuger: Landwirt Matthias Schulze zeigt eine Flasche gefüllt mit frisch gezapfter Milch, die über eine sogenannte Milchtankstelle auf seinem Hof in Görzig zu erwerben ist. Im Hintergrund sind seine Kühe fleißig am Fressen. Zweimal täglich müs © Foto: MOZ/Thomas Sabin

Thomas Sabin

Görzig (MOZ) Wer heutzutage Milch kauft, sucht meist den Weg in den Supermarkt. Vor den langen Regalen hat man die Qual der Wahl. Dass es auch anders geht, beweist der Landwirtschaftsbetrieb von Matthias Schulze aus Görzig. Hier kann Milch selbst gezapft werden.

Auf dem Hof von Matthias Schulze riecht es nach Landwirtschaft. Der Geruch von Kühen und Heu, sogar der von Milch liegt in der Luft. Große Fahrzeuge und Ställe säumen das Grundstück. Menschen wuseln in den alten Backsteingebäuden umher, unweit kräht ein Hahn. Nur ein Objekt passt nicht in das rustikale Gesamtbild des 1933 erbauten Hofes - ein großer Tank aus poliertem Edelstahl.

"Kühe melken wir hier schon immer", erzählt Matthias Schulze, Landwirt und Chef des Betriebes. "Seit 1933 können Kunden bei uns Milch direkt vom Erzeuger holen und sich selbst bedienen." Und das sieben Tage die Woche von 6 bis 19 Uhr. Mit seiner Milchtankstelle gehört er zu einem kleinen Kreis. Insgesamt gibt es in Brandenburg derzeit nur zehn solcher Stationen. Im Landkreis Oder-Spree findet man eine solche Anlaufstelle neben der in Görzig auch in Steinhöfel.

Das Konzept ist einfach. Wer Milch möchte, kann mit einer 1-Liter-Flasche vorbeikommen und sie unter den Zapfhahn halten. "Wer dabei Hilfe benötigt, dem zeigen wir gerne wie es funktioniert", meint Schulze. Der Liter kostet 55 Cent. Das Geld legt man einfach in eine Schale. Der Kundschaft vertraue man hier, versichert der Landwirt. Wer keine Flasche dabei hat, der bekommt diese auf dem Hof und zahlt dann einen Euro für den Liter Rohmilch.

Rohmilch nennt man die unbehandelte Milch von Nutztieren. Im Unterschied zu jener aus dem Supermarkt ist die von Matthias Schulze nicht homogenisiert oder pasteurisiert. Es ist ein reines Naturprodukt, direkt vom Tier.

Beim Melkprozess werden die Kühe in Görzig in Gruppen in die Melkanlage geleitet. Dort werden die Euter gereinigt und die Melkmaschinen angebracht. Die gewonnene Milch wird dann über Edelstahlrohre durch einen Filter geleitet und landet im Tank, so das tägliche Prozedere.

Ein Grund dafür, dass er seine Produkte auch selbst vermarktet, sei unter anderem der schwankende Milchpreis. Seit Abschaffung der Milchquote im April 2015 sinken die Preise immer weiter. Der Verbraucher zahlt im Supermarkt etwa 68 Cent für den Liter Milch - und der Bauer erhält davon nur rund die Hälfte. Um aber die Produktionskosten zu decken, müssten Landwirte 40 Cent pro Liter verdienen. "Die wirtschaftlichen Zwänge bringen uns dazu, unsere Produkte selbst zu vermarkten. Die Milchpreistendenzen sind eine Belastung. Für uns geht es um die Existenz", so der 40-Jährige, der neben Milch auch Kartoffeln, Weizen und Heu für zum Beispiel Pferdeställe anbietet.

Seine 100 Kühe werden täglich zweimal gemolken, 365 Tage im Jahr. Im Durchschnitt könne er mit 30 bis 33 Liter Milch pro Kuh rechnen, teilt der Landwirt mit. Das sind zirka 3300 Liter am Tag. Damit können 23 handelsübliche Badewannen gefüllt werden. Der Milchtank in der Scheune fasst gerade mal 2500 Liter. "Er muss jeden Tag geleert werden. Ein Tankwagen kommt und holt die verbleibende Milch. Dabei werden auch Proben genommen, um den Fett- und Eiweißgehalt zu bestimmen."

Während die Kühe und Kälber kräftig am Futtern sind, verrät Matthias Schulze einen Wunsch: "Ich würde es schön finden, wenn regionale Produkte auch in der Region weiterverwendet würden. Man muss Synergieeffekte schaffen und zusätzlich muss der Verbraucher für die Landwirtschaft und ihre Produkte sensibilisiert werden."

Grundsätzlich würde heutzutage zu viel Wert auf Hightech gelegt, findet er. "Manch einer ist der Auffassung, dass unser Beruf der wichtigste der Erde sei. Das kann man sehen wie man möchte. Sicher jedoch ist, dass zu wenig über Nahrungsmittel nachgedacht wird. Und wer nichts zu essen hat, der braucht auch keine Technik", ist der Landwirt überzeugt.