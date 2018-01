TAZV bohrt Löcher unter Kanal

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oder-aue nimmt in diesem Jahr wieder einige Millionen Euro für Investitionen in die Hand. Unter anderem wird Geld in die kommunale Kläranlage und das Wasserwerk in Pohlitz gesteckt.

"Bei einer der großen Maßnahmen in diesem Jahr geht es um die Brücke bei Rautenkranz", erklärt Heike Herrmann, Geschäftsführerin des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbands (TAZV) Oderaue. Vor allem Bootsfahrer, die auf dem Oder-Spree-Kanal unterwegs sind, sollten das Bauwerk kennen, weil man dort hindurch muss, wenn man beispielsweise auf dem Weg nach Müllrose ist. Das Wasser- und Schifffahrtsamt als Eigentümer will diese Brücke abreißen und komplett neu bauen lassen. So weit so gut. Allerdings hängen unter dieser Brücke drei große überirdische Leitungen des TAZV. Zwei davon sind Rohwasserleitungen, durch die das aus dem Erdreich gepumpte Grundwasser - zwei Drittel des vom TAZV geförderten Grundwassers stammen aus der Umgebung Rautenkranz - ins Wasserwerk Pohlitz fließt. Mithilfe der anderen Leitung wird die Region von Groß Lindow und Brieskow-Finkenheerd mit Trinkwasser versorgt.

Wenn aber die Brücke abgerissen wird, werden neue Leitungen benötigt. Da gab es laut Heike Herrmann zwei Varianten. Zum einen hätte man erneut die dann neue Brücke nutzen können. Allerdings wäre bis zu deren Fertigstellung eine Behelfsbrücke durch den TAZV notwendig gewesen, die zunächst als Leitungshalter fungiert hätte. Doch diese Idee wurde verworfen. Man habe sich entschlossen zu dükern, sagt Heike Herrmann. Es werden also Löcher unterhalb des Kanals gebohrt, durch die die Leitungen dann unterirdisch führen. Allerdings gebe es dafür viele Vorschriften, um die Stabilität des Kanalbauwerks nicht zu gefährden. Letztlich konnte man sich einigen. "Die Ausführungsplanungen zur Genehmigung sind eingereicht", betont die Geschäftsführerin. Im Bereich Trinkwasser sei die Brücke die größte Maßnahme in diesem Jahr. 600 000 Euro wurden dafür veranschlagt. "Wir müssen hier in eine Sache investieren, die eigentlich funktioniert", erklärt Heike Herrmann. Doch an dem Brückenabriss könne man nichts ändern, da sei der TAZV zum Handeln gezwungen. Allerdings muss der Verband erst komplett mit den Bohrungen und den Leitungen fertig sein, ehe die Brücke abgerissen werden kann. Ansonsten ist die Trinkwasserversorgung in Gefahr. Ziel sei es, die Leistungen im Frühjahr auszuschreiben und in diesem Jahr fertig zu werden.

400 000 Euro sind zudem für die Sanierung der 17 Brunnenstuben im Wasserwerk Pohlitz eingeplant. In diesen Bauwerken, die einen Durchmesser von etwa zwei Metern haben und über den Pumpenrohren liegen, befinden sich Armaturen und Schieber. "Die Brunnenstuben sind etwa 50 Jahre alt. Da muss man was tun", sagt die TAZV-Chefin. "Wir fördern Trinkwasser, da muss alles dicht und sauber sein."

Aber auch im Abwasserbereich gibt es einiges zu tun: Als allergrößter Posten taucht da die Sanierung des Regenwassernetzes in Eisenhüttenstadt auf: Am alten Kanalabstieg werde erneut ein Sandfang gebaut. 800 000 Euro wird dieses Vorhaben verschlingen. Und schon fast unbemerkt von der Öffentlichkeit setzt der TAZV auch die Kanalsanierung im Stadtgebiet von Eisenhüttenstadt fort. Da werden sogenannte Inliner gezogen. Das nimmt pro Jahr etwa 500 000 Euro in Anspruch.

An der kommunalen Kläranlage zwischen Eisenhüttenstadt und Neuzelle steht ebenfalls eine größere Investition an. 600 000 Euro wird die Sanierung und Modernisierung des Rechenhauses, wo der Abwasserstrom zuerst ankommt, kosten.