Bildungsministerin als Gastrednerin

Doris Steinkraus

(MOZ) Mehr als 200 Vertreter aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens waren Gäste beim Neujahrsempfang der Kreisstadt am Montagabend im Kreiskulturhaus. Thematisch drehte sich alles um das Thema Bildung.

Für die neue Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) war es eine Premiere. Zum ersten Mal nehme sie an solch einem Neujahrsempfang teil, bekannte sie. Die musikalische Einstimmung durch die Chamäleon Kids der Grundschule Seelow war ganz nach ihrem Geschmack. "Ein cooler Auftritt", bescheinigte sie den aufgeregten Vier- bis Sechstklässlern. Die gaben mit ihrer Leiterin Judith Leopold einen Einblick, was Schule im kreativen Bereich leisten kann. Die Ministerin machte deutlich, warum Bildung so wichtig ist. Die heute Lernenden werden einst die Fäden in diesem Land in ihren Händen halten. Der Wandel gerade in der Bildungslandschaft sei enorm. "Er wird schneller", betonte sie. "Mit einmal Erlerntem kommt man heute nicht mehr aus." Schule stehe vor der Herausforderung, Kinder zu befähigen, sich immer wieder neues Wissen anzueignen. Dafür gelte es, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das öffentliche Bildungssystem sei ein hohes Gut, ermögliche es doch Kindern unabhängig von Herkunft und Geldbeutel eine gute Wissensvermittlung. Sie versicherte, dass das Land an der Einstellung von 5000 neuen Lehrern in dieser Legislaturperiode festhalte und auch weiter auf Seiteneinsteiger setze. Man habe die Arbeitszeiten reduziert und die Löhne angehoben. 80 Millionen Euro würden 2017/18 im Bildungsbereich investiert. Neben dem Lehren habe für sie vor allem auch das Gemeinwesens der Schulen hohe Bedeutung.

Bürgermeister Jörg Schröder hatte in seiner Rede unterstrichen, welch hohe Priorität der Kita- und Schulbereich für die Stadt einnehme. Mit den Kita-Neubauten sowie den Investitionen an Schulen würden die notwendigen Rahmenbedingungen gesetzt. Schröder nannte die energetische Sanierung und den Lehrküchenbau an der Oberschule sowie die Neugestaltung des Pausenhofes der Grundschule. Barbi Bida, kommissarische Leiterin der Bertolt-Brecht-Oberschule, und Karsten Handrick, Leiter der Grundschule, bescheinigten der Stadt als Schulträger eine gute Unterstützung. Dazu gehöre auch die Ausstattung mit modernen Medien. Die Grundschule ist eine von zehn Referenzschulen im Programm "Medienfit". Beide Pädagogen verwiesen auf das Thema Lehrermangel. Handrick wünschte sich mehr Werbung bei Absolventen. Barbi Bida lobte die Seiteneinsteigermöglichkeit. "Sie sind eine große Bereicherung für unsere Schule, bringen ihre Erfahrungen aus praktischen Berufen ein", sagte sie. Susanne Röllig-Silex, Leiterin der evangelischen Kita "Arche Noah" machte deutlich, dass bereits im kita-Alter Grundsteine gelegt werden. Die Seelower Einrichtung ist anerkannte Konsulatations-Kita.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) betonte, dass alle Anstrengungen im Bildungsbereich Eltern, Familie und Herkunft nicht ersetzen können. Schulen der Region hätten für Unzählige das Fenster aufgestoßen, um in allen Teilen der Republik zu wirken. Jetzt komme es darauf an, auch wieder einige zurück zu gewinnen, "mit ihrem Wissen und ihrer Weltoffenheit", so Schmidt.