Schulstandort seit 150 Jahren

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sie gibt es seit nunmehr 150 Jahren - die Schule auf dem Weinberg in Bad Freienwalde, in der heute die Grundschule "Käthe Kollwitz" untergebracht ist. Mit mehreren Veranstaltungen soll das Jubiläum in diesem Jahr gebührend gefeiert werden.

Alte Schwarz-Weiß-Fotos, eine Kopie von einem Reife-Zeugnis, etliche Fotoalben und Chroniken, Ablaufpläne, Absprache-Notizen - für Rektorin Sybille Reiniger und ihr Team gibt es in diesen Wochen eine Menge zu tun. Zusätzlich zum eigentlichen Unterricht. 150 Jahre Schulgeschichte lassen sich nicht einfach mal so zusammenfassen. Dazu bedarf es Recherchen, Rücksprachen, Organisation. Schließlich soll es gelingen, den Bogen zu spannen vom einstigen Gymnasium, das die Schule ganz am Anfang einmal war, über die Polytechnische Oberschule zu DDR-Zeiten bis hin zur heutigen Grundschule. Es sei schon einiges an Material zusammengekommen, berichtet Sybille Reiniger. Mit der Aufarbeitung der Chroniken sei Gabriele Erne beauftragt. Mit dem Erstellen einer Fotostrecke befasst sich Felicitas Krüger, eine frühere Kollegin, die jetzt in Berlin lebt. Auch Marita Eichler, sie unterrichtete einst Sport an der Schule am Weinberg, habe schon eine Menge an Material beigesteuert, ist Sybille Reiniger für die Unterstützung dankbar. Sie ist sich sicher, dass den Gästen zum Festakt ein umfassender Einblick in die wechselvolle Geschichte des altehrwürdigen Schulgebäudes gegeben werden kann.

Der Festakt selbst findet am 22. März (12 Uhr) in der Aula der Kollwitz-Schule statt. Er gilt gleichzeitig als Auftakt für mehrere Veranstaltungen bis zu den Sommerferien. "Wir sind jetzt dabei, die Einladungen rauszuschicken", informiert Sybille Reiniger. Eingeladen werden Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Und natürlich frühere Lehrer, wie etwa Marlies Krüger, die über viele Jahre Schulleiterin war, und einstige Schüler, wie Ernst-Otto Denk aus Bad Freienwalde. Heutige Schüler werden das Festprogramm an diesem Tag gestalten. Als einen der Festredner konnte die Rektorin Reinhard Schmook als Leiter des Oderlandmuseums gewinnen. Er werde einen kurzen Abriss der Geschichte geben, kündigt Sybille Reiniger vorab an. Am Abend des 22. März soll es einen Fackelzug für alle Lehrer, Schüler und Freunde der heutigen Kollwitz-Schule geben. Der Lindwurm wird um 18 Uhr vom Bertolt-Brecht-Gymnasium starten und an der Kollwitz-Schule enden. Bei Grillwurst und Getränken klingt dieser Tag dann aus.

Bis zur Festveranstaltung hofft Sybille Reiniger, dass das neue Schild mit dem Namenszug der Schule fertig ist. Dafür unter anderem bittet die Rektorin um Spenden.

Und nach dem Festakt winkt bereits der nächste Höhepunkt - das historische Schulfest. Das findet am 1. Juni statt und beendet die diesjährige Projektwoche. Das Schulfest steht natürlich ganz im Zeichen des 150-jährigen Jubiläums. An diesem Tag wird es unter anderem eine Modenschau geben. Ein Theaterstück soll aufgeführt und Spiele vergangener Zeit wieder in Erinnerung gerufen werden. Und wer von den früheren Schülern an diesem Tag ein Klassentreffen organisieren möchte, der kann sich bei Sybille Reiniger zur Absprache melden.

Weil die Schule auf dem Weinberg nicht immer Grundschule war, sondern auch Gymnasium, blickt die Kurstadt damit auch auf 150 Jahre Gymnasialstandort zurück. Aus diesem Anlass wird es am 16. Juni (16 Uhr) ein Absolvententreffen im Gymnasium geben. "Wir heißen dazu alle Absolventen, Lehrer und Förderer des Gymnasiums willkommen", so Christian Wallmann. Der stellvertretende Leiter des Gymnasiums hofft auf eine große Resonanz. Zur Vorbereitung bittet er um Rückmeldungen über die Anzahl der Teilnehmer.

Meldung durch Überweisen einer Spende (Empfehlung: 10 Euro/Person) auf: Förderverein "Freunde des Brecht-Gymnasiums", Sparkasse MOL, DE 56 1705 4040 3000 2600 39, Verwendungszweck: Abi-Treffen 2018, Name, Vorname, Abiturjahrgang. Spenden für den Schulverein "Auf dem Weinberg", Sparkasse MOL, DE35 17054040 3500 2982 30