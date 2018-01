Die ganze Welt in Hegermühler Schule

Leichte Übung: Kinder aus möglichst vielen Nationen für ein Foto im Klassenraum der 1 b zu versammeln, dauert keine fünf Minuten. In der Grundschule Am Annatal spricht nur ungefähr jedes zweite Kind zu Hause deutsch. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Rund die Hälfte der 220 Schüler der Grundschule Am Annatal haben Deutsch nicht als Muttersprache, auch wenn manche von ihnen in Deutschland geboren sind. Die Lehrer stellen sich dieser Herausforderung mit viel Engagement.

Seitdem am Dienstag zwei afghanische Kinder, deren Eltern gerade von Neuenhagen nach Strausberg in die Hegermühle gezogen sind, in die 1. Klasse eingeschult wurden, lernen dort 220 Kinder. "Rund die Hälfte hat ausländische Eltern, das heißt, sie sind entweder noch selbst Ausländer oder sind in Deutschland geboren, aber zu Hause ist die Verkehrssprache zum Beispiel Arabisch", erläutert die kommissarische Schulleiterin Heike Kollasch. Das führt zu einem erhöhten Bedarf am speziellem DaZ-Unterricht. "Deutsch als Zweitsprache" heißt das und wird von den Lehrern der Schule in zusätzlich genehmigten Wochenstunden unterrichtet.

"Es ist eine schöne Herausforderung", sagt der Klassenleiter der 1 b, Andreas Riesner, der erst im vorigen Jahr von einem privaten Gymnasium zurück in den staatlichen Schuldienst an der Grundschule Am Annatal wechselte. "Gewissermaßen ist es eine doppelte Herausforderung: Sie müssen sich allen Kindern verständlich machen, und Sie müssen ihnen den Unterrichtsstoff vermitteln."

Die kommissarische Schulleiterin Heike Kollasch macht einen entspannten Eindruck. Neben den Kindern aus dem Wohngebiet, das sich nach der Wende zu einem sozialen Brennpunkt der Stadt entwickelt hatte, lernen in ihrer Schule Kinder aus 17 Nationen. Eins aus den USA, eins von den Philippinen, einige aus Serbien, Bulgarien, Polen, Ungarn und Vietnam, viele aus der ehemaligen Sowjetunion, die meisten aber aus Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan, Syrien oder Tschetschenien. Gerade bei den arabischstämmigen Kindern sei der Familienzusammenhalt besonders ausgeprägt. "Konflikte löse ich ohne Gewalt", steht als letzte der Klassenregeln an der Wand des Klassenraums der 1 b, und dass dies notwendig ist, zeigt sich in der Hofpause. Sozialarbeiterin Angelika Wählisch ist dann gefordert, Streit zu schlichten. Aber freilich gibt es auch die Pausenaufsicht und die ausgebildeten Streitschlichter aus den 5. Klassen, die die Streithähne trennen.

Die Grundschule Am Annatal ist keine Ganztagsschule. Für die Leitung von Arbeitsgemeinschaften fehlen einfach die Lehrerstunden, sagt die Leiterin. Doch muss sich kein Kind langweilen. Die mit ausländischen Wurzeln werden gleich nebenan im Sozialpark Märkisch-Oderland bei ihren Hausaufgaben betreut. Bis neulich gab es dort auch noch einmal Sprachunterricht, weiß Heike Kollasch. Kinder, die nicht in den benachbarten Hort, der für die bis zur 4. Klasse vorgesehen ist, passen, finden nachmittags in der Turnhalle oft Gelegenheit zum Spielen und Sporttreiben. Dann sind dort eigentlich immer Vereine zu Gange. Wer die Mitgliedsbeiträge nicht aufbringt, könne sich an das Projekt Kinderträume wenden, sagt die Schulleiterin. Sie lobt sehr das Quartiersmanagement im Rahmen der "Sozialen Stadt" mit seinen Angeboten, den Nachbarschaftsgarten und das Kindermusical im Sozialpark. Mit der Zweigstelle der Heinrich-Mann-Bibliothek gibt es einen Kooperationsvertrag: Vorlesewettbewerbe und Buchlesungen finden dort statt. Eine Frau übt regelmäßig mit Kindern Lesen. In der Arbeitsgruppe Hegermühle treffen sich die Leiter aller Einrichtungen, um Informationen und Angebote auszutauschen. Seit so einem Treffen kümmern sich regelmäßig drei Frauen aus dem Wohngebiet in der 7. Schulstunde um die Hausaufgabenhilfe der Fünft- und Sechstklässler.

Gefragt, ob sie den Satz der Kanzlerin "Wir schaffen das!" unterschreiben würde, sagt Heike Kollasch selbstbewusst und nicht ohne Stolz: "Wir müssen das schaffen, es geht ja nicht anders."