Unabhängigkeit und Authentizität als Programm

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) "Bürgermeister möchte ich werden, weil ich eine Entwicklung durchgemacht habe, die mich dazu getrieben hat." Henryk Pilz hat seinen Wahlkampf stark auf seine Heimatliebe fokussiert. Die Entwicklung - das ist die vom sachkundigen Bürger über den einfachen Stadtverordneten, der er seit 2008 ist, zu immer mehr Verantwortung. So hat der 52-Jährige den Vorsitz im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft übernommen und den im Verein Lichterfest.

Offenheit für andere, absolute Authentizität - das ist dem Christdemokraten wichtig. Es ist auch ein Grund dafür, dass Pilz sich entschieden hat, nicht für die Partei anzutreten, deren Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung er weiter anführt. "Wenn ich Bürgermeister werde, bin ich das auch für jeden Linken oder Grünen", sagt der Inhaber eines Meisterbriefs im Zimmerer-Handwerk, der seit 2015 beim Deutschen Roten Kreuz angestellt ist - als Hausmeister, der aber auch Fahrdienste und anderes übernimmt.

Es steckt aber auch ein Stück politisches Kalkül in Pilz' Entscheidung gegen eine parteigebundene Kandidatur, die es ihm erspart hätte, Unterstützer-Unterschriften zu sammeln. 2019 steht eine Kommunalwahl an. Pilz kann sich vorstellen, dass danach zum Beispiel Grüne oder die AfD ins Stadtparlament einziehen und dann Mehrheiten anders gefunden werden müssen als jetzt, wo SPD und CDU oft gemeinsam stimmen.

Zu seinen Vorhaben im Amt äußert sich Pilz vorsichtig. Ihm ist es wichtig, niemandem nach dem Mund zu reden, andererseits macht er keinen Hehl daraus, dass er stark auf Kontinuität zum scheidenden Amtsinhaber Jochen Kirsch setzt. Pilz strebt indes eine Modernisierung der Verwaltung an, wie sie sich aufgrund der Digitalisierung jetzt anbietet, will außerdem mehr Kommunikation mit den Bürgern, auch über das Beschwerde-Portal Maerker. Seine erste Antwort auf die Frage, wie er sich Erkner am Ende einer achtjährigen Amtszeit, also 2026, vorstellt, lautet: solider Haushalt. Bei der Stadtentwicklung vorankommen mit Themen wie Barrierefreiheit, beim Land darauf zu drängen, dass in Erkner mehr gebaut werden darf, damit die Altersstruktur ausgeglichener wird - darauf legt Pilz viel Wert.

Zur Zeit versucht er diese Grundgedanken jeden Nachmittag an einer anderen Straßenecke den Bürgern zu vermitteln. Was macht Henryk Pilz, wenn nicht gerade Wahlkampf ist oder das Lichterfest vorbereitet werden muss? Nach seiner Scheidung wohnt Pilz weiter im nach der Wende gekauften Haus in der Beuststraße, er spricht stolz über seine beiden Töchter, deren ältere ihr zweites Kind erwartet, "womöglich zur Stichwahl". Die jüngere absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in Hiroshima. Hobbies hat Pilz auch: Motorrad fahren und tauchen, das gerne in wärmeren Gewässern, zuletzt auf Rhodos.

MOZ-Forum zur Bürgermeisterwahl am 31. Januar, 19 Uhr, in der Aula der Löcknitz-Grundschule.