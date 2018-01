Kokain sichergestellt

Andreas Wendt

Eberswalde (MOZ) Spezialkräfte der Brandenburger Polizei haben in Sachsen-Anhalt zwei mutmaßliche Rauschgifthändler aus der Prignitz im Alter von 28 und 37 Jahren festgenommen. Wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Dienstag mitteilte, seien bei beiden etwa 200 Gramm Kokain in hoher Qualität gefunden worden, das einem Marktwert von35000 Euro entspricht.

Bei den unmittelbar folgenden Wohnungsdurchsuchungen wurden zudem geringe Menschen von Betäubungs- und Streckmitteln sowie diverse Aufzeichnungen gefunden und sichergestellt. Den mutmaßlichen Dealern war die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) von Zoll und Polizei seit September vergangenen Jahres im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin auf den Fersen.

Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilt, habe einer der Fahrer einen Schlagring und der Beifahrer ein Cuttermesser gehabt.