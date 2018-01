Ehrenamt leben

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Weißen Rings sind lokaler Ansprechpartner in Sachen Kriminalitätsprävention und Opferhilfe in Brandenburg an der Havel. Sie helfen Menschen, die Opfer von Kriminalität und Gewalt geworden sind und deren Angehörige. Der Weiße Ring macht das als gemeinnütziger und einziger bundesweit tätiger Opferhilfeverein mit 3.000 ehrenamtlichen Helfern. Am Donnerstag, 18. Januar, berichten um 14.30 Uhr einige von ihnen in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken, Walther-Ausländer-Straße 1, über ihr langjähriges Engagement und erzählen von ihren Erfahrungen bei der Opferhilfe.

Anmeldung und Informationen unter: 03381/702458, der Eintritt ist frei.