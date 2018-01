Ostsee gefährdet Frankfurter Trinkwasser

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) hat rechtliche Schritte gegen eine vorzeitige Flutung des Cottbuser Ostsees ab Herbst 2018 angekündigt. Hintergrund ist die steigende Sulfat-Belastung der Spree.

Für das Trinkwasser reichert das Unternehmen Grundwasser mit Spreewasser an. Mit der vom Energieversorger Leag beantragten Flutung des früheren Tagebaus Cottbus-Nord wäre die Einhaltung von Grenzwerten technisch kaum mehr zu handhaben, heißt es in einer Pressemitteilung der FWA. Zumal das Land - um die Flutung genehmigen zu können - eine Anhebung der Emissionsgrenzwerte erwäge.

Der Wasserversorger will die Flutung nun beim Verwaltungsgericht stoppen. Zugleich will die FWA trotz fehlender finanzieller Zusagen von Bergbausanierer LMBV, Leag und Land in die Sanierung eines Wasserwerkes in Müllrose investieren.