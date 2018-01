Ganz bitteres Pokal-Aus

Thomas Schleusener

Neuenhagen (MOZ) Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf III, 32:26-Sieger im Ortsderby gegen die OSG, der MTV Altlandsberg III und der Neuenhagener HC stehen im Halbfinale des Kreispokals der Handball-Männer, hinzu kommt Liga-Spitzenreiter HSC 2000 Frankfurt, der im Viertelfinale ein Freilos hatte.

Während Rot-Weiß Friedland II in Altlandsberg eine recht deutliche 22:30-Niederlage kassierte, hätte das Ausscheiden der BSG Pneumant Fürstenwalde in Neuenhagen bitterer kaum sein können. Im Heim-Punktspiel zu Saisonbeginn beim 27:33 noch hoffnungslos unterlegen, präsentierten sich die Gäste diesmal mannschaftlich weit geschlossener. Dennoch konnten sich die Einheimischen zur Pause auf 10:8 absetzen, ohne spielerisch zu überzeugen. Einige Fürstenwalder waren in der Abwehr noch im Tiefschlaf und ließen den Gastgeber nach Belieben werfen. Auffällig auch die Ideenarmut im Angriff: Wurden zu Beginn des Spiels noch Kombinationen angesagt und gespielt, kam danach überhaupt nichts mehr.

In der zweiten Hälfte verlief das Spiel ähnlich, Pneumant kam aber heran und konnte beim 13:13 ausgleichen. Leider dezimierten sich die Spreestädter dann mal wieder selbst: Thomas Hunger musste innerhalb von sieben Minuten zweimal mit einer Zeitstrafe erst auf die Bank und dann in die Kabine, nachdem er schon in der ersten Halbzeit hatte zwei Minuten zuschauen dürfen.

Die Mannschaft steckte sein Fehlen aber kämpferisch gut weg, führte gar 16:14, konnte diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit bringen. Zu statisch blieb das Angriffsspiel, immer wieder liefen sich die Gäste fest. Es fehlte an Schwung, an Tempo.

Und so kam es, wie es kommen musste: Nachdem die Fürstenwalder beim 20:20 noch einmal den Gleichstand erkämpft hatten, fiel buchstäblich in letzter Sekunde der Siegtreffer für die Hausherren, gütlich begleitet von der Abwehrmitte.