Havelländer SPD-Vorstand für GroKo

Simone Weber

Milow/Havelland (BRAWO) Am Sonntag entscheiden die Delegierten der SPD-Landesverbände auf einem Sonderparteitag darüber, ob die Sozialdemokraten im Bund nach den Sondierungsgeprächen nun auch in Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien CDU und CSU zur Bildung einer Großen Koalition (GroKo) treten sollen oder nicht. Das war natürlich auch Thema in der etwa fünfstündigen Klausurtagung des havelländischen SPD-Unterbezirks, die kürzlich in Milow stattfand.

Nachdem dort die Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler die Ergebnisse der Sondierungsgespräche erläutert hatte, ging man zur Positionsbestimmung über. "In einer Probeabstimmung entschied sich die große Mehrheit, bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen für Koalitionsgespräche", so Unterbezirkschef Martin Gorholt. Damit gehen die Havelländer mit dem brandenburgischen SPD-Landesvorstand konform, der sich mehrheitlich, neun zu zwei Stimmen, für Koalitionsgespräche ausgesprochen hat. In Berlin hat der SPD-Landesvorstand mit 21:8 gegen Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU und eine mögliche Regierungsbeteiligung votiert.

Neben dem Bundesthema brennt den havelländischen Genossen auch die Rathenower Bürgermeisterwahl am 25. Februar unter den Nägeln. "Mit Thomas Baumgardt sind wird gut aufgestellt und stehen für einen Neuanfang in der Kreisstadt", so Gorholt weiter. Im Jahr darauf stehen auch im Landkreis Havelland die Kommunalwahlen an, bei denen die Wähler die Sitzverteilung in Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen bestimmen. Ferner werden 2019 in einigen Gemeinden wie dem Milower Land die Bürgermeister gewählt.

"In diesem Jahr wollen wir stärker mit den Bürgern ins Gespräch kommen, wo die SPD nicht so präsent ist, wie in Nennhausen oder den Nauener Ortsteilen", kündigte der Unterbezirksvorsitzende an. "Auch wollen wir die Kommunikation mit den SPD-Mitgliedern über die digitalen Medien verstärken und auch Nichtmitglieder so besser erreichen und für Politik interessieren."

Zu den Kernthemen der Klausurtagung am vorigen Samstag im Gasthof Milow gehörte auch die Feuerwehr: "Für die Errichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack werden bis 2020 insgesamt 5,5 Millionen Euro investiert", erklärte Stefan Schneider, Feuerwehrmitglied und Rhinower Bürgermeister. "Um das Ehrenamt in der Feuerwehr attraktiver zu gestalten, muss die Würdigung des Einsatzes der Kameraden durch neue Wege erfolgen. Zur Nachwuchsgewinnung sollen beim Landkreis zwei Stellen zur Koordinierung der Brandschutzerziehung und Gewinnung neuer Mitglieder geschaffen werden."

Zudem möchte die SPD das 100-Stellen-Programm des Landkreises von derzeit 800.000 auf eine Million Euro erhöhen und fordert eine entsprechende Lohnvergütung, ohne dass die Arbeitnehmer noch eine Aufstockung staatlicherseits erhalten.

"Nach dem Prozess im Osthavelland werden mit dem ÖPNV-Konzept des Landkreises in diesem Jahr wichtige Weichen im Westhavelland gestellt. Im Frühsommer wird das Beteiligungsverfahren gestartet und wir hoffen auf eine breite Beteiligung der Westhavelländer", so Elke Nermerich, im Hauptberuf Erste Beigeordnete in der Kreisverwaltung. "Auch der vorliegende Landesnahverkehrsplan bis 2030 wurde, hinsichtlich der Taktfrequenz und Anbindung von Buschow, Nennhausen und Wustermark, kritisch diskutiert. Zudem muss der Berlin nahe Raum Falkensee und Schönwalde-Glien stärker mit Spandau vernetzt werden."

Ferner ging es bei den havelländischen Sozialdemokraten um Bildungspolitik, Wohnungsbau und Digitalisierung.