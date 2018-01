Oberkrämers Bibliotheken mit Rekordzahlen

Marco Winkler

Vehlefanz (OGA) Ein Mädchen sitzt am Computer, gestaltet sich im virtuellen Raum Pferd und Reiterin, als eine Frau Nora-Roberts-Romane zurückbringt und sich dafür Lesefutter von Dan Brown und Jussi Adler-Olsen ausleiht. Eine weitere Frau gibt DVDs ab: "SMS für Dich", "Irgendwo in Afrika", "Brokeback Mountain". "Zu dieser Zeit ist es trotzdem recht ruhig", sagt Margot Deetz am Dienstag.

Sie sitzt hinter ihrem Schreibtisch, der voller Sachbücher und Romane ist. Seit 1993 ist die heute 59-Jährige Bibliothekarin in Oberkrämer. Die Bücherei in Vehlefanz wurde mit Fördermitteln parallel zur Nashorn-Grundschule errichtet. An die Glasfronten musste sich Margot Deetz erst gewöhnen. Sie fühlte sich immer beobachtet, wenn sie beispielsweise ihr Pausenbrot aß. "Aber man gewöhnt sich dran", sagt sie. Eher ungewöhnlich sei die steigende Zahl an ausgeliehenen Medien in den Bibliotheken in Vehlefanz und der Bötzower Zweigstelle. So sank im vergangen Jahr die Zahl der Nutzer zwar um 21 auf 1026 Personen. Dafür liehen diese viel mehr Bücher und DVDs aus. 2017 gab 48381 "Entleihungen", wie es im Fachjargon heißt. Das sind 3300 mehr als noch im Jahr zuvor. Der Anteil von elektronischen Medien ist hierbei marginal. Kinder schauen laut Margot Deetz auch wieder vermehrt in Bilderbücher. "Vor ein paar Jahren noch habe ich fast aufgehört, welche einzukaufen, weil keiner sie wollte." Doch jetzt seien sie auch dank des Zuzugs an jungen Familien, den Oberkrämer erlebt, wieder in Mode. Erwachsene mögen es mörderisch. Liebste Lektüre: Krimis und Thriller. "Lesen ist nicht nur Bildung, sondern auch Entspannung", weiß Margot Deetz, die auf einen aktuellen Bestand an Bestsellern wert legt. Auch Zeitschriften werden vielfach nachgefragt: Landlust, Geo, Psychologie Heute. "Wir haben 29 Zeitungsabonnements."

Bestseller sind in Oberkrämer zudem Tina Kemnitz, Michaela Ude und Roland Marske. Sie bringen Kultur und Lesespaß in die Bibliotheken, sind fset für Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gebucht.

Und was liest eine Bibliothekarin am liebsten? "Mein Jahresbuch ist ganz klar "Unterleuten' von Juli Zeh. Wie sie, eine Autorin aus dem Westen, das Dorfleben in Brandenburg beschreibt, ist einfach perfekt. Und ich wohne in Eichstädt, ich weiß, was Dorfleben heißt", sagt Margot Deetz als das Mädchen am Computer ihrem Pferd gerade einen pinken Sattel aufsetzt.