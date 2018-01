Tanzen und tafeln wie die Kurfürstin

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Das Europäische Kulturerbe-Jahr wird in den Schlössern und Gärten in Berlin und Brandenburg zu Tisch gefeiert. Im Oranienburger Schlossmuseum wird deshalb getafelt wie zu Zeiten der Kurfürstin Louise Henriette.

Der allerneueste Luxus soll die Tafel verschönern: Schokolade, Kaffee, Tee und Apfelsinen sorgten für Staunen. Die exotischen Produkte waren im ausgehenden 17. Jahrhundert Adligen und dem Königshof vorbehalten. Bis sie auch für die Masse erschwinglich und zum Alltagslebensmittel wurden, sollten mehr als 200 Jahre vergehen. Heute sind die Sitten und Gebräuche am Hofe oft nur noch schwer nachzuvollziehen. Das Schlossmuseum nimmt seine Besucher deshalb mit auf eine Zeitreise. Sie sollen an einer königlich gedeckten Tafel nacherleben, wie das Kurfürstenpaar mit seinen Gästen speiste. Weil das Schlossmuseum kaum über Originalobjekte aus dieser Zeit verfügt, kommen Teller und Becher auch aus anderen Schlössern oder sie stammen aus der Kinder- und Enkelgeneration von Friedrich Wilhelm und Louise Henriette.

Im Mittelpunkt steht dabei neben der Prunkvitrine des Soldatenkönigs von 1731 der Bombenträger von 1695, den Friedrich I. im Rittersaal des Berliner Schlosses nutzte. Wie ein Atlas trägt die teilvergoldete Figur aus Silber die riesige Bombe auf den Schultern. Die Kugel lässt sich öffnen - darin befand sich, zur Überraschung der Tischgäste, Konfekt. "Militärische Symbole waren Teil der Kunst und Wissenschaft", erklärt Schlossmuseumsleiterin Berit Gloede die aus heutiger Sicht ungewöhnliche Tischdekoration. Der Überraschungseffekt sollte bei aller Etikette auch für etwas Spaß am Tisch sorgen. Bombenträger und Prunkvitrine gehören zu den wertvollen Objekten der Silberkammer im Museum. Dort sind auch geschliffene Gläser zu sehen, die ebenfalls auf den festlichen Tafeln standen.

Am 11. März soll die kurfürstliche Tafel im Schloss erstmals zu bestaunen sein. Auch danach werden Museumsbesucher über die Tischsitten informiert. Ein ganz neues Angebot soll künftig Kindern das Leben bei Hofe näher bringen. Ab Frühjahr können Kindergeburtstage im Schlossmuseum gefeiert werden. Nach einer Einführung in der Museumswerkstatt, bei der auch ein höfischer Tanz einstudiert wird, geht es zum Rundgang durch das Schloss. Getanzt wird dann im Orangesaal. Die Kinder tragen dazu Kleider, die den Kindergewändern aus der Zeit Louise Henriettes nachempfunden sind. "Wir haben dafür eine Schneiderin beauftragt", sagt Berit Gloede. Die kleinen Gäste erfahren am eigenen Leib, wie unbequem ihre Altersgenossen vor mehr als 350 Jahren den Alltag verlebten. Nur mit einer Ankleidehilfe konnten sie in die enggeschnürten und mit Fischknochen verstärkten Kleider gezwängt werden. Das Dasein einer Prinzessin, von dem viele Mädchen träumen, war eben selten Vergnügen und meistens Pflichterfüllung. Die persönliche Entfaltung, die heute so wichtig geworden ist, spielte keine Rolle. Man diente dem Hofe und unterstand vielen Zwängen. Heute soll der zweistündige Schlossbesuch den kleinen Geburtstagsgästen aber vor allem Informationen und Spaß bieten.

Kindergeburtstagsfeiern sind schon in anderen Schlössern der Stiftung erfolgreich. Deshalb gibt es das Angebot ab diesem Jahr auch in Oranienburg. Die monatliche Museumswerkstatt für Kinder, bei der gewebt, gemalt oder getöpfert wird, sei im zweiten Jahr schon sehr erfolgreich geworden, sagt Berit Gloede. Fast alle Plätzen waren ausgebucht.