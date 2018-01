Schau der schönsten Langohren

Gabi Herrmann

Kirchmöser (MOZ) Da staunt der Laie, was es so alles an Rassen und Farbschlägen in der großen Kaninchenfamilie gibt: Weiße und Graue Wiener, Rheinische Schecken, Hasenkaninchen, Alaska und Havanna, Holländer oder Rote Neuseeländer und Sachsengold nicht zu vergessen. In Kirchmöser konnte man sehen wie sie in Natura aussehen. 152 Kaninchen in 22 Rassen von 25 Ausstellern waren in der Stube bei der Havellandpokalschau zu bewundern. Am Tag zuvor wurden sie von den Preisrichtern bewertet. Was für die Kaninchenzüchter geläufige Fakten sind, ist für Außenstehende nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Schließlich ist jedes Einzelne auf seine Art putzig, flauschig und - eben ein Kaninchen mit dem Niedlichkeitsfaktor 100. Der Blick der Wertungsrichter aber ist ein anderer. Sie gehen streng vor in der Vergabe der Punkte. Ihrem geschulten Blick entgeht nichts. Für sieben Kriterien vergeben sie einzelne Wertungspunkte. Zusammengezählt ergeben diese Punkte dann das Gesamturteil, das von "nicht befriedigend" über "gut" und "sehr gut" bis hin zu "hervorragend" und schließlich "vorzüglich" reicht. Die schönsten Langohren hatte Jungzüchterin Lea Topel. Für ihre grauen Wiener bekam sie nicht nur die höchsten Auszeichnungen, sondern erhielt noch einen Ehrenpreis. Die Pokalwertung gewann der Verein D695 Rathenow/West, vor den Gastgebern D392 Kirchmöser und den Züchtern D708 aus Golzow und G329 Kade. Die Besucher bestaunten die Vielzahl der ausgestellten Tiere, die Kinder nutzen den Streichelzoo, die Kaffeetafel bot frischen Kaffee und Kuchen und wer Glück hatte, konnte einen Tombola Preis mit nach Hause nehmen. Eigentlich alles wie immer, aber es war die letzte Veranstaltung dieser Art. "Der Kaninchenzuchtverein D392 wird keine Ausstellungen mehr veranstalten. Dafür sind wir zu wenige Mitglieder, um die Ausstellung auf die Beine stellen zu können. Der Aufwand ist zu hoch", erklärte Stefanie Wiebeck. Die Probleme sind vielfältig. Die Züchter werden immer älter, zudem fehlt es an Nachwuchszüchtern. "Die Interessen von Jugendlichen sind heute andere als sich mit der Zucht von Tieren zu beschäftigen", merkte Vereinschef Markus Topel an. Hinzu kommen immer neue Auflagen und Bedenken von Tierschützern. Hierzu machte der passionierte Züchter deutlich, dass die Zucht der Kaninchen keine reine Freizeitbeschäftigung sei, die man mal macht und mal nicht macht. Wer sich diesem Hobby verschrieben hat, so der Vereinschef, muss wissen, dass man Tag für Tag für seine Tiere da sein muss und die Verantwortung dafür hat. Den Verein G392 wird es definitiv auch weiterhin geben. "Alle im Verein sorgen sich weiterhin liebevoll um ihre Tiere. Wir hoffen, dass in Zukunft der eine oder andere Gefallen an der Kaninchen- oder der Kleintierzucht findet", betonte Stefanie Wiebeck zum Abschluss.