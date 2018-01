SVZ-Junioren bleiben in der Erfolgsspur

Stefan Zwahr

Zehdenick (GZ) Auch im neuen Kalenderjahr bleiben die E-Junioren des SV Zehdenick in der Erfolgsspur: Der Triple-Sieger der vergangenen Saison qualifizierte sich souverän für die Hallen-Landesmeisterschaft, die nach Futsal-Regeln ausgetragen wird.

Beim Vorrundenturnier in Stahnsdorf blieben die Havelstädter (mit acht Siegen in acht Spielen Tabellenführer der Landesliga Nord) am Sonnabend ungeschlagenen, leisteten sich nur im ersten Spiel gegen den FC Strausberg und in der vierten Partie gegen den Teltower FV torlose (beide ebenfalls Landesliga) Unentschieden. Siege gelangen gegen die Kreisligisten Grün-Weiß Ahrensfelde (3:0) und SV 1919 Woltersdorf (2:0) sowie gegen den Landesligisten FCSchwedt02 (2:1). Dies reichte, um sich hinter den um zwei Punkte besseren Strausbergern den zweiten Platz und damit das Endrunden-Ticket zu sichern.

"Dieser Erfolg war nicht absehbar", sagt Trainer Ulf Backhaus, der auch den Gewinn der Herbstmeisterschaft als große Überraschung einordnet. "Dass wir als Aufsteiger so eine Hinserie hinlegen würden, war nicht zu erwarten." Die Zehdenicker Mannschaft setzt sich jeweils zur Hälfte aus Spielern des älteren und jüngeren Jahrgangs zusammen. "Wir sehen immer wieder, welche Probleme wir gegen den rein älteren Jahrgang haben. Das wird in der Halle noch deutlicher." Nur im ersten Block spielt der Kreismeister mit dem älteren Jahrgang. "Die anderen Jungs müssen die körperlichen Vorteile, die der Gegner hat, wettmachen."

Mit den Darbietungen beim Vorrunden-Turnier war Backhaus, der in seiner Arbeit von Ronald Drawe unterstützt wird, sehr zufrieden. "Die Ergebnisse täuschen nicht. Aber es ist sehr schwer, das kleine Hallentor zu treffen. Das ist daran zu erkennen, dass nur wenige Tore fallen. Es ist schwer, die Punkte in zwölf Minuten einzufahren."

Nach Stahnsdorf fuhren die Zehdenicker gut vorbereitet. "Wir haben die Chance, einmal in der Woche zu trainieren. Was uns fehlt, sind die Größe der Halle und dadurch die Abstände im Turnier." Die Hallen, in denen die offiziellen Turniere ausgetragen werden, seien fast doppelt so groß wie die Halle in der Exin-Schule.

Vor dem großen Turnier am Wochenende seien alle sehr aufgeregt. "Wir sind dabei, einen Bus zu organisieren", berichtet der Coach. Ziel sei es, mit der kompletten Mannschaft und nicht nur mit den zehn Spielern, die eingesetzt werden dürfen, anzureisen. "Auch die Eltern kommen mit. Die Jungs sind mächtig aufgeregt. Und auch für uns Trainer ist das Neuland. Aber wir haben es uns so gewünscht und viel dafür getan, um dieses Ziel zu erreichen. Glücklicherweise hat es geklappt." Der Wettbewerb in Cottbus sei nun eine Zugabe. "Das kleine Zehdenick in der großen Riege. Mal gucken, was wir gegen diese Gegner ausrichten können."

In der Lausitz-Arena Cottbus spielen die Zehdenicker (die im Dezember ebenfalls ohne Niederlage den Landessausscheid in Kremmen gewannen) mit sieben anderen Teams um den Titel. Mit Babelsberg 03 II und Hohenleipisch haben sich nur zwei Kreisligisten qualifiziert. Alle anderen Mannschaften spielen wie Zehdenick in der Landesliga. "Die Ligazugehörigkeit spielt keine Rolle. Hohenleipisch hat in der Vorrunde Cottbus rausgekickt. Und auch die Kreisligisten, gegen die wir spielten, konnten richtig was", warnt Backhaus.

Dieser ist vom Futsal angetan. "Wir machen das sehr gern, weil es eine Bereicherung ist. Als Trainer sind wir der Meinung, dass es den Jungs was bringt. Um grundlegende Techniken wie Ballführung und -annahme zu erlernen, ist Futsal eine richtig gute Sache."