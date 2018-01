Das Fließ fließt bald wieder

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (OGA) Die Idylle ist trügerisch. Jedes Mal, wenn es stärker regnet, befürchtet der Mühlenbecker Bodo Voigt, dass sein Keller voll Wasser läuft. Denn sein Grundstück befindet sich unmittelbar am Tegeler Fließ, in dem quer liegende Bäume, Schilf und Kraut den Durchfluss behindern. Das Fließ tritt über die Ufer und sättigt die anliegenden Grundstücke und Wiesen. Doch Besserung ist in Sicht.

Noch bis Ende Februar hat der Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" Zeit, die Arbeiten zwischen Hermann-Grüneberg-Straße und Bahnhofstraße durchzuführen. Dann beginnt die Vegetationszeit. Eine entsprechende Genehmigung vom Umweltamt des Landkreises liegt nach Angaben von Hans Frodl, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes "Schnelle Havel", vor. So können Hindernisse, die den Durchfluss behindern, entnommen werden. Allerdings gibt es Auflagen. So dürfen in dem Naturschutzgebiet nur so viele Bäume gefällt werden, wie unbedingt notwendig ist, um mit dem Schreitbagger ans Ufer zu kommen. Zudem darf die schwere Arbeitsmaschine nur bei Frost in das sumpfige Gelände fahren. "Das mit dem Frost ist reines Glücksspiel", so Frodl. Sollte es diesen Winter nicht mehr frieren, müssen Baggerplatten ausgelegt werden, damit das sensible Gelände nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Doch Verbandsingenieur Bernhard Meinke befürchtet, dass die Platten im Sumpf versinken könnten. Die Untere Naturschutzbehörde will die Arbeiten vor Ort beobachten. "Das wird ein Spagat zwischen notwendigen Eingriffen in das Biotop und den Belangen des Naturschutzes", beschreibt Frodl die Schwierigkeiten, die er in Mühlenbeck erwartet. Dennoch ist er sich sicher, die Maßnahmen in den nächsten Wochen abschließen zu können, damit das Wasser aus dem Zentrum von Mühlenbeck besser abfließen kann.

Das freut auch den Anlieger Bodo Voigt. "Das Tegeler Fließ ist unsere Hauptentwässerungsader. Es wird Zeit, dass dort wieder regelmäßig entkrautet und Totholz entfernt wird." Seit mehr als einem Jahrzehnt sei hinter seinem Haus nichts mehr für den Durchfluss getan worden. Nach dem verregneten Sommer sei die Situation in Mühlenbeck noch bedrohlicher geworden. Voigt hat inzwischen im Keller eine Pumpe installiert, damit die Haustechnik nicht absäuft. "Seitdem das Fließ zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, funktioniert nichts mehr", sagt Voigt. Deshalb stünden seiner Meinung nach viele Keller im Ort unter Wasser. Doch nicht nur Naturschutzauflagen stehen seiner Ansicht nach einer Verbesserung der Wassersituation entgegen. Er glaubt auch, dass die Staustufe an der historischen Mühle nicht korrekt eingestellt sei. "Dort wird das Wasser nur angestaut, um das überdimensionierte Wasserrad anzutreiben." Voigt und auch der Verband "Schnelle Havel" hoffen, dass der bevorstehende Einsatz der Anfang einer dauerhaften Pflege des Feuchtgebietes wird.

Der Verband plant auch, in den anderen Abschnitten des Mühlenbecker Fließes den Durchfluss zu verbessern. Die Naturschutzbehörde von Oberhavel hat die Arbeiten ebenfalls genehmigt - wieder unter denselben Auflagen.