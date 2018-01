Von Fischen, Trappen und Sternen

Sandra Euent

Parey/Havelland (BRAWO) Am 11. Juni 1998 wurde der Naturpark Westhavelland offiziell gegründet. 1.315 Quadratkilometer groß ist die Fläche, die sich über drei Landkreise erstreckt. Im Süden reicht der Park bis nach Nitzahn und Knoblauch, umfasst Pritzerbe und einen Großteil des Beetzsees. Im Westen an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt entlang, dehnt er sich nordwärts bis nach Neustadt/Dosse und im Osten bis einschließlich Möthlow, Buschow und Barnewitz. 13,2 Prozent der Naturparkfläche sind Naturschutzgebiete, 77 Prozent sind Landschaftsschutzgebiete. Der runde Geburtstag des Naturparks wird am 30. Juni im Arboretum in Dreetz gefeiert.

Das Programm wird gerade erarbeitet. Mit Rallye, Märchenerzähler, Baumkletterern des Landesforstamts, altem Handwerk und Frischem aus dem Lehmbackofen soll es ein Fest für die ganze Familie werden. Auch die Partner des Naturparks, wie Naturwacht, NABU und Sternenpark werden dort sein.

Den Naturpark entdecken kann man das ganze Jahr über in mehr als 110 geplanten Veranstaltungen, die im nun erschienenen Flyer verzeichnet sind. Durchgeführt von NABU, Naturwacht und den vielen Naturparkführern. Ein großer Schwerpunkt ist wie in jedem Jahr die Großtrappenbalz im April und Mai. Die geführten Exkursionen werden in Zusammenarbeit mit der Vogelschutzwarte in Buckow angeboten.

Naturparkführer Michael Ilg aus Strodehne bietet erstmals in diesem Jahr Kreativ-Workshops für Kinder an. An einem Wochenende jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr können sie unter Anleitung mit Holz arbeiten. Der erste Termin ist bereits am 3. und 4. Februar, sechs Wiederholungen - über das Jahr verteilt - folgen. Auch für Erwachsene interessant dürften die Wildpflanzenwanderungen und -Fahrradtouren mit Michael Ilg sein.

Apropos Fahrradtour. Erstmalig wird auch eine Tour über den Havelland-Radweg von Rathenow über Stechow nach Ferchesar und Semlin und wieder zurück in die Kreisstadt angeboten. Weil es im vorigen Jahr so gut ankam, wird zudem in 2018 gleich zweimal entlang des Storchenradwegs geradelt.

Ein echter Dauerbrenner ist das Erlebnisfischen auf dem Gülper See mit Fischer Schröder. Erst wird gemeinsam mit Muskelkraft der Fang eingebracht, anschließend gibt es ein Drei-Gänge-Menü. Elf Mal bietet sich die Gelegenheit, das Naturschutzgebiet Gülper See von seiner Mitte aus zu erleben.

Eine neue Uhrzeit hat die Vogelstimmenführung bekommen. Statt am frühen Morgen geht es nun am späten Nachmittag auf "Vogeljagd". Treffpunkt für die Veranstaltung der Naturwacht ist am 21. Mai der Bismarckturm auf dem Rathenower Weinberg. Kurzfristig, je nach Wetterlage, werden Pilzführungen im Herbst terminiert.

Während das tägliche NABU-Geschäft die Betreuung des Naturparkzentrums in Milow und die dortige Besucherinformation ist, organisiert der hiesige Regionalverband des Naturschutzbunds auch wieder Veranstaltungen, wie das Baumschnittseminar im Februar und geführte Touren zur Ziegeleigeschichte zu Fuß und mit dem Rad.

Neu im Veranstaltungskalender sind unter dem Motto "Erlebnis Dunkelheit" durchgeführte Nachtwanderungen mit Sternenexperte Thomas Becker, der dabei nicht nur zum Nachthimmel schauen wird, sondern auch nachtaktive Tiere, wie Fledermäuse im Blick hat.

Die Informationen zu den Veranstaltungen sind im zweiten Jahr in Folge in einem kompakten Flyer zusammengefasst. Detailangaben gibt es im Internet auf www.westhavelland-naturpark.de und unter den zu den einzelnen Veranstaltungen angegebenen Telefonnummern. Pünktlich zum 20. Geburtstag werden übrigens auch zehn Info-Tafeln im Naturparkgebiet gegen neue ausgetauscht.