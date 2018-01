Rock-Klassiker sind ihr Ding

Sophie Schade

Leegebruch (OGA) Überfallartig erobern sie die Bühne, die Halstücher wie Banditen vor den Mund gebunden, um mit ihren Instrumenten den Rock zu zelebrieren. Die "Banditz" aus Leegebruch blicken auf eine noch junge Bandgeschichte zurück. Nichtsdestotrotz fühlen sie sich auf der Bühne spürbar zu Hause und können ihr Publikum musikalisch wie persönlich überzeugen.

Auf den ersten Blick wirken "Banditz" wie ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen. Da sind einerseits die Herren der Schöpfung - Mark an der Gitarre und Christian am Bass. Am Schlagzeug sitzt mit Steffi eine zarte, junge Frau, die ob ihrer Statur sicherlich gern unterschätzt wird. Kopf der Truppe ist Sängerin Nicole, die den Liedern, die die Band covert, mit ihrer rauen, rauchigen Stimme auf der Bühne ihr individuelles Gewand verpasst.

Im Repertoire finden sich Rock-Klassiker wie "Highway to Hell" oder "Little Rock "n' Roll Queen" wieder, aber auch deutschsprachige Bands haben hörbar Eindruck hinterlassen, etwa die Toten Hosen oder Jennifer Rostock. Erstmalig öffentlich aufgetreten sind die Musiker in dieser Konstellation beim Benefizkonzert für die Betroffenen des Hochwassers im vergangenen Sommer in ihrer Heimatgemeinde Leegebruch. Seitdem wurde fleißig weiter geprobt, wurden neue Stücke ausprobiert und auch Kontakte und Freundschaften zu anderen Bands aufgebaut.

Von den Qualitäten von "Banditz" konnten sich am vorigen Samstagabend auch die Gäste in der Oranienburger Südklause überzeugen. Gemeinsam mit dem "Projekt Muetzen" spielten sie ein Jahresbeginn-Konzert vor familiärer, bestens gelaunter Runde. Mit ihrem Auftritt beim Leegebrucher Benefizkonzert haben die Musiker offenbar einen positiven Eindruck hinterlassen, denn in Kombination mit dem Auftritt der "Muetzen" lockten sie rund 30 Zuhörer in die Kneipe, in der es damit auch schon ausgesprochen eng wurde.