Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (OGA) Ab kommenden Montag werden Bäume und Büsche an der Autobahnanschlussstelle Mühlenbeck gerodet. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit dem sechsspurigen Ausbau des nördlichen Berliner Rings, teilt das Autobahnamt mit. Deshalb müssen Auf- und Abfahrten diese Woche wie folgt gesperrt:

¦ Von Montag, 22. Januar, 8 Uhr, bis Mittwoch, 24. Januar, 18 Uhr, ist in Fahrtrichtung Pankow die Auffahrt gesperrt (südliche Seite).

¦ Am Donnerstag, 25. Januar, ist in Fahrtrichtung Hamburg von 8 bis 18 Uhr die Ausfahrt der AS Mühlenbeck gesperrt (nördliche Seite).

¦ Am Freitag, 26. Januar, ist in Fahrtrichtung Hamburg von 8 bis 18 Uhr die Auffahrt der AS Mühlenbeck gesperrt (nördliche Seite).

Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.