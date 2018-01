EMB und NBB eröffnen zentrales Büro iin Mühlenbeck

Antje Jusepeitis

(MAE) von Antje Jusepeitis

Mühlenbeck. (mae) Im neuen Kundenbüro in der Hauptstraße 9 treffen Kunden seit dem 5. Januar auf Ansprechpartner der Energie Mark Brandenburg (EMB) und der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB). Bürgermeister Filippo Smaldino-Stattaus (SPD) überreichte symbolisch einen Schlüssel an die Geschäftsführer Dr. Jens Horn (EMB) und Frank Behrend (NBB).

Marcel Metzner von der EMB berät seit diesem Jahr Einwohner des Mühlenbecker Landes zu allen Themen, die Erdgas- und Strombelieferung betreffen, zu energienahen Dienstleistungen und Förderangeboten für neue Heiztechnik. Der EMB-Fachmann gibt, wenn gewünscht, Tipps zur Energieeinsparung. Beratungszeit ist montags von 14 bis 17 Uhr; Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeit sind einfach möglich unter der kostenfreien Kunden-Hotline.

Täglich vor Ort erreichbar im neuen Büro an der Hauptstraße 9 ist Nico Salman. Als Vertriebsmitarbeiter der NBB, die das Gasnetz im Mühlenbecker Land betreibt, informiert er über Gasnetz, Baumaßnahmen sowie Gas-Netzanschlüsse. Die NBB betreut im Mühlenbecker Land mehr als 4000 Haushalte, etwa 70 Prozent davon werden nach eigenen Angaben von der EMB mit Gas beliefert.

Bürgermeister Smaldino-Stattaus begrüßte die Eröffnung der neuen Büros "am Ku'damm von Mühlenbeck. Es ist nicht einfach die Einlösung einer Zusage aus dem Wege-nutzungsvertrag mit der EMB. Es ist vor allem eine Verbesserung hinsichtlich des Kundenservices für Energie in unserer Gemeinde." Die Büros befinden sich im Ortszentrum zusammen mit der Polizeiwache, Bibliothek und der Tourismusinformation der Kommune - ein echtes Bürger- und Kommunikationszentrum.

Dr. Jens Horn, Geschäftsführer der EMB sagte: "Als regionaler Energiepartner setzen wir auf die Nähe zu unseren Kunden. Passend zum Jahr der Fußball-WM: Das Büro im Mühlenbecker Land ist unser elftes in Westbrandenburg."

Frank Behrend, Geschäftsführer der NBB, erklärte, die NBB freue sich, diesen Standort in zentraler Ortslage gefunden zu haben.

In der Nähe befindet sich zudem die Mühlenbecker Gesamtschule Käthe Kollwitz. Deren Schülerinnen Cassandra Rönick, Sophia Kratsch, Natalie Schmidt und Vanessa Kühne waren zur Eröffnungsfeier anwesend, denn der Leistungskurs Kunst der Schule stellt Werke in den neuen Büros aus. Als Vertreterinnen des Kurses unter Leiterin Sigrid Punkt erklärten sie Besuchern die ausgestellten Arbeiten zum Thema Architektur. Frank Behrend überreichte ihnen einen Scheck über 500 Euro und freute sich, dass das Kunstprojekt fortgeführt wird. Es ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre Kunst außerhalb der Schule zu zeigen. Die Mitarbeiter der NBB am Standort Mühlenbecker Land sind dienstags und donnerstags von 9 bis 14Uhr unter ? (030) 818761542 persönlich zu erreichen. Zusätzlich ist die NBB für alle Fragen zum Netzbetrieb telefonisch unter der ? (030) 818762020 kontaktierbar. Der Entstörungsdienst der NBB hat die Rufnummer ? (0331) 7495330. Die Nummer der EMB-Kunden-Hotline lautet: ? (0800) 0749510.