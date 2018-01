Beeskow erhält 1,3 Millionen Euro für Wohnungsprojekt

dpa

Beeskow (dpa) Die Stadt Beeskow (Landkreis Oder-Spree) hat vom Land Brandenburg Fördergelder in Höhe von 1,3 Millionen Euro für die Schaffung von Wohnraum erhalten.

"Das Geld ist zweckgebunden für die Sanierung eines historisches Wohngebäudes im Zentrum der Stadt vergeben worden", sagte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung am Mittwoch.

Das Projekt sei beispielhaft "für die Pflege der Baukultur, die Stärkung der Stadtzentren als Wohn- und Arbeitsort und die Erhöhung des Angebots an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum", erklärte Bauministerin Kathrin Schneider am Mittwoch in Beeskow.

In dem seit längerer Zeit leerstehenden Haus sollen 14 Wohnungen entstehen, 12 davon barrierefrei. Die Sanierung kostet rund 2,8 Millionen Euro, die Stadt Beeskow trägt davon 575 000 Euro selber. 1,3 Millionen Euro werden vom Land als Zuschuss aus Städtebaufördermitteln gewährt, 996 000 Euro als Darlehen.