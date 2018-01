Eine Figur, mehrere Sichtweisen während der Projektwochen

Heike Ottilige

Zehdenick (MAE) Das Kloster Zehdenick wurde 1250 gegründet und war bis 1541 Herberge für adlige Stiftsfräulein. Der Ostflügel ist seit 1638 Ruine. Die vorhandenen Teile des Nordflügels (Kreuzgang und zwei Gewölbesäle), Westflügels (Teile des Kreuzganges) und die Klosterscheune (ursprünglich Schule und Hospital, heute Kulturtreffpunkt) lassen die Größe der Anlage erahnen.

Bekannt ist das Zehdenicker Altartuch. Die Arbeit aus dem 14. Jahrhundert gehört zu den bedeutendsten mittelalterlichen Klosterarbeiten Norddeutschlands. Es befindet seit 1974 in der Nikolaikirche Berlin. 1970 ist die letzte Oberin verstorben. Ihre Grabstätte und die weiterer Stiftsfräulein befinden sich auf dem Friedhof1 (Friedhofstraße). Das Kloster ist heute eine kirchliche Stiftung, die von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz beaufsichtigt wird. Die Außenanlage sowie der Kreuzgang sind täglich ab 10 Uhr geöffnet.

In der Klostergalerie gibt es immer wieder spannende Ausstellungen.

Zehdenick. (mae) "Kunst ist eine Sache allertiefster Menschlichkeit." Diesen weisen Satz bekannte der Bildhauer und Autor Ernst Barlach bereits im Jahr 1918. Auf die Spuren Ernst Barlachs begaben sich Sechstklässler der Havelland-Grundschule gemeinsam mit Pfarrer Andreas Domke während eines Projekts in der Klosterscheune. Die Finissage der außergewöhnlichen Ausstellung findet an diesem Wochenende statt.

"Er hat Bühnen- und Bildwerke geschaffen, alle ausgezeichnet durch eine höhere Schlichtheit; nur der geprüfte, umgetriebene Geist erlangt sie zuletzt. Erdgebunden war niemand weniger als dieser Künstler, der dennoch gelernt hatte, die stummen Wesen um ihn her redend zu machen und den Unbewussten ihre innigste Gestalt zu geben." So beschrieb Heinrich Mann 1938 den Künstler und Autor Ernst Barlach. Und auch die Schüler der Klasse 6b der Havelland-Grundschule Zehdenick hauchen den stummen Wesen Leben ein, bauen eine innige Beziehung auf.

Als es für zwölf Minuten mucksmäuschenstill in der Klostergalerie ist, liegt am Mittwoch bereits ein intensiver Erfahrungsaustausch hinter den Mädchen und Jungen. Während der zwölf Minuten nimmt jeder einzelne Schüler ganz persönlich mit seiner ausgewählten Lieblingsstatue Kontakt auf, lernt sie im stillen Betrachten kennen. Einzig das Knarren der Dielendurchdringt die Stille von Zeit zu Zeit. Aber den Beziehungsaufbau stört das Geräusch auf keinen Fall. Bewusst hat Pfarrer Andreas Domke die Sechstklässler zuvor ermuntert, ihre Figur kennenzulernen, sie eine Weile zu betrachten, von allen Seiten. "Nur so könnt ihr eine ganz persönliche Beziehung aufbauen, Besonderheiten erkennen." Zuvor haben sich die Mädchen und Jungen die Skulpturen genau angesehen und überlegt, mit welcher sie sich gern näher beschäftigen würden.

Natürlich versammeln sich vor einigen der Barlach-Skulpturen mehrere Schüler. Johnny und Max finden den "Buchleser" sehr beeindruckend, Lea den "Singenden Mann", weil sie selbst gern singt und Singen entspannt.Als die Sechstklässlerin das erzählt, verfällt sie automatisch in die Stellung der Skulptur. Johnny und Max hingegen offerieren ihre ganz unterschiedliche Sicht auf den "Buchleser". Für Johnny führt der Blick der Skulptur in die Ferne, vorbei am Buch. Max hingegen findet, dass der Blick zum Buch führt. Es gibt hier kein Richtig und kein Fasch. Es kommt immer darauf an, wie und von wo die Figur betrachtet wird", freut sich Andreas Domke über die unterschiedlichen Sichtweisen der Jungen. Dabei berichtet er den Schülern von drei Blinden, die einen Elefanten berühren. "Da jeder der drei an einer anderen Stelle zu dem Elefanten Kontakt aufgenommen hat, haben die drei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Einer empfand den Elefanten als klobig, weil er ihn am Bein berührte, ein anderer als wabbelig, weil er wohl mit dem Ohr in Berührung kam."

Bereits während des ersten Projekttags haben die Schüler erstaunlich schnell Zugang zu den Barlach-Skulpturen gefunden. "Ich finde die total toll", sagt Lea, nachdem sie sich genau wie ihre Mitschüler bewusst Zeit für die Kunstwerke genommen hat. "Am liebsten würde man sie anfassen, spüren", ergänzt eine Mitschülerin.

Andreas Domke bestätigt das. "Ja, sie rufen förmlich danach, angefasst zu werden", sagt er. "Aber wir dürfen sie nicht berühren. " Der Pfarrer erinnert sich an seine Kindheit, daran, dass ihn die Eltern mit in eine Ausstellung "Kunst zum Anfassen" genommen haben. "Ich glaube, dass ichda angefangen habe, mich für Kunst zu interessieren. Ernst Barlach habe ich erst später kennengelernt", berichtet Domke.

Schnell finden die Schüler Gemeinsamkeiten bei den Skulpturen. "Es sind immer Menschen", sagt eine Schülerin. "Alle sind ein bisschen traurig", findet Pascal. "Alle haben ein Gewand", wird noch von einem Schüler in die Runde geworfen. "Barlachs Kunstfiguren sind einfach, zeitlos", fasst Andreas Domke die Erkenntnisse der Schüler zusammen. "Es geht ihm nicht darum, Mode festzuhalten, sondern den Menschen. Und obwohl die Figuren schon so alt sind, sind sie auch heute noch aktuell."

Begeistert von dem Projekt in der Klosterscheune ist auch Klassenlehrerin Gudrun Wende. Und nicht nur von dem Projekt, sondern vor allem von ihren Schülern. "Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Ich bin beeindruckt, wie ihr Zugang zu den Skulpturen gefunden habt", lobt siedie Schüler und die gelungene Arbeitsatmosphäre.

Fast alle Schüler haben sich am Mittwoch eine Bronzeskulptur ausgesucht, mit der sie sichauch an den kommenden beiden Tagen beschäftigen wollen.Eine Schülerin hat sich für den "Blinden Bettler" entschieden, eine Porzellanfigur, die während Barlachs Russlandreise entstanden ist, weil die Trauer des Mannes deutlich zu spüren ist.

Sich Zeit zu nehmen, Figuren wirken zu lassen und die Fantasie zu wecken - all das haben die Mädchen und Jungen in den zurückliegenden Tagen während ihres Projekts gelernt. Freiwillig haben sie Zusatzaufgaben übernommen, recherchiert, wie Bronzeguss funktioniert, oder eben zu Hans Barlach selbst.

Insgesamt drei Tage haben sie, genau wie die Klasse 6a eine Woche zuvor, im Zehdenicker Kloster verbracht - gesprochen, betrachtet, gezeichnet und eine der Figuren nachgestellt. Der letzten Aufgabe wegen haben sich die Mädchen und Jungen bewusst nach Anraten von Andreas Domke für eine einzelne Figur entschieden, weil es weitaus schwieriger gewesen wäre, allein eine Gruppe nachzustellen. "Das Wiedersehen", wäre einer dieser Skulpturen gewesen, die viele Schüler beeindruckendfanden.

"Es ist ein sehr aussagekräftiges Kunstwerk, das einen sofort packt", stimmt Domke ihrem Gefühl für diese Gruppenskulptur zu. Mit der Abschlusspräsentation am Freitag sind erneut auch Eltern in die Barlach-Ausstellung gekommen, die an diesem Wochenende zu Ende geht. "Es war eine ganz besondere Ausstellung", freut sich Galerie-Leiter Jörg Zieprig. Etwa 1000 Besucher haben die Ausstellung, die bereits im vergangenen Sommer eröffnet wurde, besucht. "Hinzu kommen etwa 800 Konzertbesucher, die die Ausstellung dann auch angesehen haben", schätzt er ein. Zieprig ist froh, diese besondere Ausstellung in die Havelstadt geholt zu haben. "Wir waren in engem Kontakt mit der Barlach-Stiftung in Hamburg", sagt er und hofft, dass auch an diesem Wochenende noch viele Besucher die letzte Möglichkeit in Zehdenick nutzen, um sich mit Barlach zu beschäftigen.