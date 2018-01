"Spinnichten": Eine unliebsame Dorfsitte

Das Mörzer Pfarrhaus, in welchem Pfarrer Reinhold Grundemann, während er in der Pflämingpfarre Mörz wirkte, lebte. © Foto: MZV

Bärbel Kraemer

Mit dem Rückgang des Flachsanbaus im Fläming verschwanden nach und nach auch die Spinnstuben aus den Dörfern. Einst gingen die jungen Mädchen, das Alter der Spinngemeinschaften war regional unterschiedlich, an den langen Winterabenden von Haus zu Haus, um der Reihe nach bei den Bauern zu spinnen. Da an bestimmten Tagen auch die männliche Jugend die Spinnstuben betreten durfte, fand sich während der "Spinnichten" auch so manches Paar. Ging den Frauen an ihren Spinnrädern einmal der Gesprächsstoff aus, wurden kurzerhand Lieder angestimmt. Für die Jugend sollen die Spinnichten immer eine Lust, für die Bewohner der Häuser, in denen sie stattfanden, jedoch häufig eine Last gewesen sein.

Pfarrer Reinhold Grundemann, der von 1869 bis 1913 auf der Flämingpfarre Mörz wirkte, hat die Spinnichten in den Dörfern Mörz, Locktow und Ziezow erlebt. In seinen Lebenserinnerungen heißt es: "Im Winter waren die Spinnstuben vielen ein Ärgernis. Im benachbarten Kreise von Jüterbog hatte sie der Landrat verboten und die Versammlungen von Gendarmen auseinander jagen lassen. Es ist sehr zu bedauern, dass diese volkstümliche Arbeitsgemeinschaft nicht mit einsichtigem Verständnis gepflegt wurde." Den Hauptfehler sah der Pastor damals bei den Eltern, die, wenn in ihrem Hause gesponnen wurde, zu anderen Leuten zu Besuch gingen "um dem jungen Volk nicht im Wege zu sein". Er vertrat folgende Meinung: "Wären die Eltern immer zu Hause geblieben und hätte der Pfarrer, der Schulze und der Nachtwächter sich zu der alten Einrichtung freundlich gestellt, so hätte sie unermesslichen Segen für unser Volk bringen können. Ich kam mit meinen Bemühungen sie zu retten zu spät, machte auch den Fehler, nicht bei den Eltern anzufangen, sondern hatte den Mut, mitten in das wüste Getümmel einzutreten. Leicht war der Anfang nicht. Ich musste manches Wort anhören, das mich tief verletzte. Aber ich ließ mich nicht zurückschrecken. Bald kam es dahin, dass sich die Burschen, sobald ich in Sicht kam, aus dem Staube machten. Ich war mit den Spinnschwestern allein. Bei den schnurrenden Rädern erzählte ich von meinen Reisen, beschrieb ihnen ein großes Dampfschiff, gab ihnen Rätsel auf und wir sangen Volkslieder. Dabei kamen einige noch ungedruckte zum Vorschein. Es waren schöne Stunden ... zum Teil noch bei flackerndem Kaminfeuer."

Punkt 22.00 Uhr beendete Pfarrer Reinhold Grundemann mit einer kurzen Abendandacht jedoch die Spinnichten. "Die Burschen standen oft unter dem Fenster. Ich ging hinaus und lud sie ein hinein zu kommen. Jeder, der sich anständig betrage, sei uns willkommen. Zuletzt kam es dahin, dass wenigstens in manchen Häusern die Eltern zu Hause blieben und das Burschen und Mädchen in anständiger Weise zusammen waren", so der Pfarrer.

In Mörz gab es zu Grundemanns Zeiten außer der Kinderspinnichte, zwei weitere für die erwachsenen Mädchen. In Locktow und Ziezow jeweils eine. Über seinen Weg dorthin schreibt er: "Bei stürmischem Winterwetter war der Besuch auf den Filialen manchmal recht schwer, aber ich habe nie darüber geklagt. Die Wege aber bei windstillem Wetter und klarem Mondschein gehören zu den glücklichsten Stunden meines Lebens. Oft habe ich, um Zeit zu sparen, mein Abendbrot unterwegs gegessen, eine gute Wurstpemme und ein paar warme Bratäpfel. Nie hat es mir sonst so gut geschmeckt wie damals, als ich über die bereiften Wiesen ging und bei der Rückkehr förmlich in die Nacht hinein mein Lied erklingen ließ. Besonders, wenn mir die Erzählung gelungen war, fühlte ich mich als der glücklichste Mensch."

Auch die Tanzvergnügen der Jugend, die sich ehemals von Sonntagnachmittag bis in den lichten Morgen erstreckten, gehörten zu den Sitten des Dorflebens, die dem Seelsorger gefährlich erschienen. Dennoch hatte er Verständnis für die Jugend, da zu jener Zeit nur fünf- bis sechsmal im Jahr im Dorf getanzt wurde. Hatte sich jedoch ein Bursche oder ein Mädchen, "die den Ehrentitel Junggesell oder Jungfrau verloren hatten", unter die tanzenden Paare gewagt, so hieß sofort: "Es brennt, es brennt!" und die Schuldigen wurden zur Tür hinausgeworfen.