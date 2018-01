Innenminister Schröter fordert mehr Bundeshilfe

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) kämpft weiter dafür, dass der Bund sich über 2019 hinaus an den Kosten der Kampfmittelsuche beteiligt und dafür den Ländern und Kommunen noch mehr Geld zur Verfügung stellt.

"Wir wollen den Wettlauf mit der Zeit nicht verlieren", sagte Schröter am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Oranienburger Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann. Die Suche nach Weltkriegsmunition, insbesondere in Oranienburg, müsse verstärkt werden. Denn eine Selbstdetonation der zunehmend labilen Bomben mit chemischen Langzeitzündern werde immer wahrscheinlicher. Laut dem Spyra-Gutachten werden noch rund 300 Bomben im Erdreich der Kreisstadt vermutet.

Schröter wertet die Hilfe des Bundes als einen wichtigen Schritt, um die Suche nach gefährlichen Kriegsrelikten zu beschleunigen. Es sei ein harter und langwieriger Kampf gewesen, den Bund überhaupt zu Zahlungen für die Beseitigung alliierter Munition zu gewinnen. Insgesamt 60 Millionen Euro für alle Bundesländer wurden bisher einmalig für die Jahre 2015 bis 2019 bewilligt. Von der Tranche für 2015 - fünf Millionen Euro - hat das Land Brandenburg, das am stärksten mit Weltkriegsmunition belastet ist, 790 060 Euro erhalten. 396 681 Euro davon seien direkt an die Stadt Oranienburg durchgereicht worden. "Wir stehen zu unserer Zusage, dass die Bundesmittel zu den Geldern des Landes draufgelegt werden", so der Minister. Im vorigen Jahr hat das Land die Kampfmittelsuche und -beseitigung allein in Oranienburg mit 3,4 Millionen Euro unterstützt.

Schröter und Lüttmann wollen erreichen, dass die Bundeshilfe über 2019 hinaus verstetigt und die Summe aufgestockt wird. "Dem CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler, der in dieser Frage bisher leider nichts bewegt hat, kann ich nur empfehlen, sich auch in seiner Fraktion und gegenüber dem Bundesfinanzminister für eine Verbesserung der Bundeshilfe stark zu machen", so Schröter.

