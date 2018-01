Akten zu NS-Verbrechen sollen ins Internet

dpa

Potsdam (dpa) Mehr als 1000 Akten der Behörden in Brandenburg zum Holocaust in der NS-Zeit sollen künftig im Internet abrufbar sein.

Das Landeshauptarchiv vereinbarte mit dem Holocaust Memorial Museum in Washington eine Kooperation, wonach rund 900 000 Seiten aus 1138 Akten digitalisiert werden, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten. Zunächst sollen die Dokumente etwa der Polizei für die Forschung in den USA genutzt werden können, mittelfristig aber auch direkt im Internet abrufbar sein. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) sagte, Archive seien die zentralen Quellen für das Verständnis der Vergangenheit und Gegenwart.