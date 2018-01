FDP für "Faber-Weg"

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Die FDP-Fraktion hat im Bildungsausschuss am Mittwoch vorgeschlagen, der Zuwegung von der Bahnhofstraße zum neuen Wohngebiet "Akazienhof" im Falkenseer Zentrum im Wege der Widmung den Namen "Faber-Weg" zu verleihen.Damit soll dem Ehepaar Marianne und Rüdiger Faber gedacht werden, die im Januar 2016 einem islamistisch motivierten Selbstmordanschlag in Istanbul zum Opfer fielen.

"Mit dem Ehepaar Faber starben Menschen aus der Mitte der Falkenseer Bevölkerung. Beide hatten sich über Jahrzehnte ehrenamtlich im Sport engagiert und dabei große Sympathien in Falkensee erworben. Ihr sinnloser Tod hatte große Bestürzung in Falkensee ausgelöst - auch weil damit der fundamentalistische Terrorismus in Falkensee angekommen war", so Amid Jabbour (FDP).

Zuletzt war für den Weg im Baugebiet "Akazienhof" eine Benennung nach dem Norweger Sigurd Syversen im Gespräch, der sich vor seinem Tod für die Stadt Falkensee dadurch verdient gemacht hatte, dass er viele Jahre lang den Geschichtspark besuchte, um Schülern von seinen Erlebnissen im Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu berichten. Eine endgültige Entscheidung treffen indes die Stadtverordneten.