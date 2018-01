Vermisster 92-Jähriger lag im falschen Bett

Dirk Nierhaus

Hennigsdorf (HGA) Der 92-jährige Mann, der am späten Dienstagnachmittag vermeintlich aus dem Seniorenheim in der Friedrich-Wolf-Straße in Hennigsdorf verschwunden war und eine große Suchaktion der Polizei ausgelöst hatte, ist wohlbehalten wiederaufgetaucht. Polizisten entdeckten ihn schlafend im Bett eines Zimmerbewohners.

Gegen 17.30 Uhr war im Seniorenheim aufgefallen, dass der demenzkranke Mann nicht mehr da war. Es folgte eine intensive, aber erfolglose Suche des Pflegepersonals im Haus und in der näheren Umgebung. Ob der 92-Jährige sich zu diesem Zeitpunkt bereits im falschen Bett zum Schlafen gelegt hatte, ist unklar. Jedenfalls informierte die Heimleitung gegen 19.30 Uhr die Polizei, die eine intensive Suche im und um das Seniorenheim sowie in der Stadt einleitete. Ob der widrigen Witterung mit niedrigen Temperaturen drängte die Zeit: Würde der orientierungslose Mann die Nacht im Freien verbringen, wäre das Schlimmste zu befürchten gewesen.

Zunächst setzten die Beamten auf einen Fährtenhund, der allerdings nach knapp 50 Metern die Spur verlor. Dann forderten sie einen Hubschrauber an, der letztlich nicht mehr zum Einsatz kam, weil der 92-Jährige im falschen Bett entdeckt wurde.