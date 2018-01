Ladendiebin versteckt Süßigkeiten unterm Rock

Odin Tietsche

Kremmen (OGA) Eine 17-jährige Ladendiebin ist der Polizei am Dienstagnachmittag in Kremmen in die Hände gefallen. Die Jugendliche hatte zuvor in einem Supermarkt an der Ruppiner Straße die Süßwarenabteilung geplündert und Waren im Gesamtwert von knapp 116 Euro abgestaubt. Die Süßigkeiten versteckte sie dabei unter ihrem Rock.

Die Mitarbeiter des Supermarktes bekamen jedoch Wind von der Sache und stellten das Mädchen zur Rede. Da diese sich nicht besonders kooperativ zeigte, verständigten die Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten überprüften anschließend die Personalien der gebürtigen Rumänin und stellten dabei fest, dass diese bereits von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Nachdem ihre Personalien aufgenommen und überprüft wurden, durfte die 17-Jährige schließlich nach Hause gehen.