Löwenberger Haushalt steht zur Diskussion

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (OGA) Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben auch in diesem Jahr im Löwenberger Land unverändert. So steht es Haushaltsplan für das Jahr 2018.

Es ist das dritte Jahr infolge, dass die Hebesätze unangetastet bleiben, und das, obwohl die Sätze noch unter dem brandenburgischen Durchschnittswert liegen. Der Grund: Da die Einwohnerzahl steigt, steigen auch die Einnahmen. Insofern kann das Löwenberger Land zumindest verhalten optimistisch in die Zukunft blicken.

Im Finanzausschuss der Großgemeinde wurde das umfangreiche Zahlenwerk am Dienstag von der Verwaltung vorgestellt. Die Mitarbeiter Haben dabei wohl gut gearbeitet, wie sich aus der Diskussion ableiten lässt. Es gab viel Lob für die Auflistung der Zahlen. Sofern es Nachfragen gab, konnten die beantwortet werden oder es wurden Zuarbeiten für die noch ausstehenden Diskussion des Papiers in den anderen Fachausschüssen zugesagt. Das betrifft unter anderem die Ausstattung der Kindereinrichtungen mit Technik (Kühlschränke, Möbel) ab dem Zeitpunkt, da eine Versorgung mit Frühstück und Vesper angeboten werden soll. Die im Plan dafür enthaltenen 53 000 Euro erschienen Iris Fischer, Ortsvorsteherin von Linde, denn doch zu wenig. Im Sozialausschuss werden die Zahlen vom zuständigen Fachamt deshalb noch einmal im Einzelnen erklärt.

Einmal abgesehen von rund 113 000 Euro, die für laufende Erhaltungsmaßnahmen in den gemeindlichen Kita unter anderem in Gutengermendorf, Grüneberg und Löwenberg vorgesehen sind, wurde im Investitionsplan zusätzlich eine Summe von 300 000 Euro eingestellt. Sie ist für die Planungen der neuen Kita in Teschendorf vorgesehen.

Planungskosten in Höhe von 150 000 Euro stehen außerdem für die Prüfung bereit, ob der Bau einer Zweifelderhalle für die Libertasschule überhaupt machbar ist. Konkreter ist da schon das Ziel, die Libertasschule in diesem Jahr mit einer Lehrküche und einem neuen Serverraum auszustatten. 189 000 Euro stehen dafür im Investitionsplan zur Verfügung.

Für die Teschendorfer Feuerwache ist in den Investitionen für 2018 ebenfalls noch einmal ein Betrag von 100 000 Euro enthalten. Das heißt jedoch nicht, dass zusätzliche Mittel notwendig werden. Da der Bau jedoch im vergangenen Jahr nicht fertiggestellt werden konnte, mussten auch die Gelder in das laufende Jahr umgebucht werden, so die Erklärung. Neu eingestellt im Investitionsplan wurden weitere 50 000 Euro für den Bau neuer Löschbrunnen. Auch in den Folgejahren bis 2021 sind diese Summen enthalten. 370 000 Euro stehen für die Anschaffung neuer Feuerwehrtechnik zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem der Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (TLF). "Die Fahrzeuge inklusive ihrer Ausstattung sind teilweise bis 22 Jahr alt. Sie haben ihren Dienst getan und müssen ersetzt werden", erklärte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) die Ausgaben.

Innerhalb des Finanzausschusses verständigten sich die Kommunalpolitiker schließlich darauf, den Gemeindevertretern die Annahme des Haushaltes zu empfehlen. Als nächstes haben nun der Sozial- und der Bauausschuss das Papier zu prüfen und eine Empfehlung zu erarbeiten.