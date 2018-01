Gastronomen veranstalten Schaukochen

Thomas Pilz

Steinförde (GZ) Grüner wird's einfach nicht im winterlichen Berlin als ab Sonnabend, 19. Januar, in den Messehallen. Dann sorgt die Grüne Woche für jede Menge Trubel. Nord-Oberhavel dürfte einmal mehr für Aufsehen sorgen, wenn in der Pro-Agro-Halle das "Schaukochen" veranstaltet wird.

Kochen, Brutzeln und Abschmecken - und das vor Hunderten von Schaulustigen: Drei Gastronomen des Mittelzentrums werden am 23. Januar einmal mehr in die Rolle von Showstars schlüpfen. Tom Schonig vom Haveleck Steinförde, Henry Engel, der den Birkenhof in Burow leitet, und Stefan Tiepmar, der im Ziegeleipark Mildenberg den Alten Hafen führt, haben nach einigen Jahren Performance allerdings schon ein bisschen Routine, versichern sie schmunzelnd.

Ein Kinderspiel wird es freilich nicht, die Zubereitung von drei Gerichten zu zelebrieren, wenn drumherum jede Menge Unruhe herrscht. "Wir sind das aber gewohnt und haben bereits verabredet, was wir zubereiten werden", erklärt Tom Schonig.

Er lockt die Gäste mit einem außergewöhnlichen Wildgericht in die Region: Medaillons vom Frischlingsrücken mit frischen Champignons an Kartoffelkroketten. Henry Engel bietet die Stechlinsee-Maräne in Aspik an Gemüsebratkartoffeln und mit hausgemachter Remoulade. Und Stefan Tiepmar wirbt mit dem Zehdenick-Zander an Kartoffel/Möhren-Röstis mit Rote-Bete-Gemüse und einem Glas Weißwein.

Wem schon jetzt das Wasser im Munde zusammenläuft, sei herzlich aufgefordert, an der Schaukochen-Veranstaltung teilzunehmen, betont Olaf Bechert, Geschäftsführer der Regio-Nord. "Vor allem sind auch Leute aus unserer Region herzlich willkommen, leckere Kostproben zu nehmen", lädt er ein. Wann geht es los? "Um 13.45 Uhr beginnt das Schaukochen, und es endet gegen 17.45 Uhr", erläutert der Regio-Nord-Chef.

Dass die Schau möglich wird, verdankt sich nicht zuletzt Tom Schonig, der alle Einzelheiten mit dem Gastgeber, der Marketinggesellschaft Pro Agro, abstimmte. Die Regio-Nord leistet aber unverzichtbare Hilfe. Ein Kochbuch mit allen Speisen, die an diesem Tag von zahlreichen Köchen aus dem gesamten Land zubereitet werden, soll nämlich gedruckt werden. An der Finanzierung des Buches beteiligt sich die Regio-Nord mit Geld aus dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums. Freilich müssen die drei engagierten Köche ihre gesamten Nebenkosten an diesem Tag selber tragen.

Nach den Worten von Olaf Bechert legt die Regio-Nord am Oberhavel-Tag auf der Grünen Woche auch den neuen Urlaubsplaner aus. Außerdem will sich der Heimatverein Dollgow dem geneigten Publikum präsentieren, der seit 20 Jahren bereits das legendäre Dollgower Erntefest veranstaltet.

Das Schaukochen sei nicht allein eine "äußerst angenehme Kundenpflege", erklärt Henry Engel. Vielmehr fragen Leute später als Gast der Region nach den Restaurants, die ihnen diese leckeren Speisen servierten. "Es gibt sogar Ausflügler in der schönen Jahreszeit, die gezielt dorthin fahren, wo sich unsere Gaststätten befinden", merkt Stefan Tiepmar an. Das tun die Leute nicht umsonst: Es ist eine gute Tradition, dass die Schaugerichte anschließend auf der Speisekarte der jeweiligen Gaststätte landen, wie beispielsweise der beliebte "Laufparkteller".

In bewährter Weise wird das turbulente Schaukochen von "Antenne Brandenburg"-Moderator Detlef Olle geleitet, für Spaß und gute Unterhaltung dürfte also gesorgt sein. Regio-Nord-Chef Bechert merkt an, die Freude sei groß, dass es mit einer Präsentation des Oberhavel-Nordens wieder klappt. "Nach mehreren Jahren kann eindeutig festgestellt werden, dass die Grüne Woche für unser Marketing wertvoller ist als die Internationale Tourismus Börse."