Führungswechsel - Künftig zwei Frauen an der Spitze?

dpa

Potsdam (dpa) Linke-Parteichef Christian Görke hat überraschend seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Landesvorsitz verkündet. Nun könnte die Partei erstmals von zwei Frauen geführt werden.

Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Brandenburg stellt sich die Linkspartei personell neu auf. Parteichef Christian Görke kündigte am Mittwoch an, beim Parteitag am 17. März nach vier Jahren an der Spitze nicht erneut zu kandidieren. Er schlug eine weibliche Doppelspitze aus Sozialministerin Diana Golze und Landesgeschäftsführerin Anja Mayer vor. Dieser Vorschlag sei in der Partei bereits auf ein positives Echo gestoßen, sagte Görke.

Eine Satzungsänderung erst im vergangenen Jahr hatte bei der Linken eine Doppelspitze ermöglicht. Demnach soll mindestens einer der beiden Spitzenposten an eine Frau gehen. Bis zum Parteitag sind aber noch weitere Vorschläge möglich. Über den Personalwechsel hatte zuvor die "Märkische Oderzeitung" (Mittwoch) berichtet.

Zu den Gründen für seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur sagte der 55 Jahre alte Görke: "Die Zukunft Brandenburgs ist weiblich." Es sei der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Man habe immer nur Verantwortung auf Zeit. Görke ist auch Finanzminister und in der rot-roten Koalition auch Vize-Regierungschef. Diese Funktionen will Görke behalten. Als Finanzminister ist er auch dafür zuständig, die Kasse gegen die verschiedenen Ausgabewünsche aus den Ressorts zu verteidigen.

Die 42 Jahre alte Golze ist seit 2014 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Sie wurde in Schwedt geboren, studierte nach dem Abitur 1995 Erziehungswissenschaften in Berlin und trat 1997 in die damalige PDS ein. Von 2005 bis 2014 war sie Bundestagsabgeordnete. Zu ihrer Kandidatur sagte sie, Frauen hätten eine andere Herangehensweise als Männer, seien etwas kommunikativer. Als alleinige Vorsitzende würde sie nicht kandidieren.

Die 38 Jahre alte Mayer stammt aus Bayern. Neben ihren Funktionen als Geschäftsführerin und Pressesprecherin im Land Brandenburg ist sie auch Mitglied des Geschäftsführenden Parteivorstandes auf Bundesebene.

Görke sagte, in seiner Zeit als Vorsitzender habe sich die Partei konsolidiert, insgesamt ziehe er eine gute Bilanz. Zuletzt zählte die Partei rund 6100 Mitglieder. An der Spitze stand zuletzt von 1999 bis 2001 eine Frau - damals war die Landtagsabgeordnete Anita Tack Chefin der PDS, die dann später zur Linkspartei wurde.