Zwei neue Führungswagen für die Feuerwehr

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (OGA) Die Feuerwehr Mühlenbecker Land hat am Mittwoch zwei neue Führungsfahrzeuge in Betrieb genommen. Die Einsatzfahrzeuge (VW-T 6) können bei Bedarf auch als Mannschaftstransporter eingesetzt werden. Stationiert sind die Autos, die inklusive Ausstattung jeweils 75 000 Euro kosten, in Schildow und Mühlenbeck. Sie ersetzen zwei reparaturanfällige Mannschaftstransporter. Einen davon hat die Gemeinde der künftigen polnischen Partnergemeinde Skorzec mit dem Hinweis auf vorhandene Schäden für einen Euro angeboten, der andere wird von der Kommune genutzt oder versteigert.