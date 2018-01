Als Hitler und Stalin Partner waren

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Arbeit von Historikern wird manchmal durch Jubiläen begünstigt. „2019 wird sich der Hitler-Stalin-Pakt zum 80. Mal jähren. Da einer meiner Forschungsschwerpunkte die Gewalt- und Diktaturengeschichte des 20. Jahrhundert ist, habe ich mich mit einem Verlag geeinigt, ein Buch über diesen Pakt, seine Grundlagen und Auswirkungen zu schreiben. Und Sie erhalten bereits heute einen Vorgeschmack.“

Das erklärte die Viadrina-Historikerin Claudia Weber am Montagabend den rund 70 Besuchern des Osteuropa-Kolloquiums der Europa-Universität. Unter ihnen befanden sich zahlreiche Interessierte, die nicht an der Uni arbeiten.

Der am 24. August 1939 abgeschlossene Pakt der beiden größten Diktatoren des 20. Jahrhunderts hatte damals kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs die gesamte Welt schockiert. Garantierte er doch dem Deutschen Reich die sowjetische Neutralität bei einem Überfall auf Polen und einer kriegerischen Auseinandersetzung mit den Westmächten. In einem Zusatzprotokoll, das zunächst geheim blieb, vereinbarten beide die Aufteilung Polens in „Interessensphären“, was dazu führte, dass das Land am 1. September 1939 von Hitlerdeutschland und zweieinhalb Wochen später von der Roten Armee überfallen wurde.

Die 21 Monate vom September 1939 bis zum Juni 1941, in denen beide Seiten Verbündete waren, seien durch die spätere Entwicklung des Zweiten Weltkriegs zu großen Teilen aus der historischen Erinnerung verdrängt worden, meint Claudia Weber. Viele Details dieser Zusammenarbeit seien bis heute kaum bekannt. „Wichtiger als die Vereinbarung von Ende August war noch der am 28. September 1939 geschlossene Deutsch-Sowjetische Grenz- und Freundschaftsvertrag“, erklärt die Professorin.

In ihren Forschungen hat sie sich speziell mit einer Umsiedlungsaktion beschäftigt, innerhalb derer im Winter 1939/40 über 120 000 sogenannte „Volksdeutsche“ aus dem nunmehr sowjetischen Teil Polens ins Deutsche Reich und etwa 12 000 Ukrainer und Weißrussen aus dem deutschen „Generalgouvernemt“ in die Sowjetunion gebracht wurden. Beide Seiten ließen sich dabei von der „Reinrassigkeit der Völker“ sowie ethnischen Grenzen leiten und beriefen sich ausdrücklich auf ähnliche Säuberungsaktionen, die es nach dem Ersten Weltkrieg auf der Grundlage des Versailler Vertrags gegeben hatte. Die Leitung dieser „großzügigsten Umsiedlungsaktion der Weltgeschichte“, wie sie die Nazis euphemistisch nannten, lag in den Händen der SS beziehungsweise des sowjetischen Geheimdienstes NKWD.

Weber hat die Erlebnisberichte deutscher Generäle und Offiziere von den Begegnungen mit ihren sowjetischen „Kollegen“ studiert und zieht daraus den Schluss, das sich eine „erschreckend pragmatische und unaufgeregte Zusammenarbeit“ entwickelte. Stalin selbst sprach am 27. Dezember 1939 in einem Telegramm an den deutschen Außenminister Joachim von Ribbentrop von einer „durch Blut gefestigten Freundschaft der Völker Deutschlands und der Sowjetunion“.

Bei einem Ausflug nach Zakopane präsentierten die Deutschen den Sowjets die okkupierten Büros und Erholungsheime der SS im „Generalgouvernement“. Neben „nahezu bewundernden Äußerungen über die Effizienz, mit der die sowjetischen Geheimdienstler arbeiteten“, finden sich in deutschen Berichten aber auch herablassende Äußerungen über mangelnde Ordnung oder Faulheit der Russen. „Die ideologische Feindschaft war durch die Zusammenarbeit auf jeden Fall nicht aufgehoben“, sagt Weber.

Die Wissenschaftlerin bedauert, dass sie nicht in gleichem Maße russische Archive nutzen kann, da diese zu großen Teilen bis heute verschlossen sind. Sie erhofft sich aber Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit der ukrainischen Wissenschaftlerin Olga Ratschenko, die bald als Gast nach Frankfurt (Oder) kommen wird.

Für ihr Buch verspricht Weber eine populärwissenschaftliche Gesamtdarstellung der deutsch-sowjetischen Beziehungen von 1939 bis 1941, bei der auch Themen wie die Auslieferung deutscher Kommunisten, die sich im sowjetischen Exil befanden, oder die wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht zu kurz kommen. „Interessant ist etwa, dass die Lufthansa gleich nach dem Freundschaftsvertrag auf die Wiedereinrichtung einer Fluglinie zwischen Berlin und Moskau drängte“, berichtet Weber.

Für die Frage, weshalb bei der Umsiedlungsaktion von 1939/40 so viele Menschen nach Deutschland, aber nur relativ wenige in die Sowjetunion gebracht wurden, hat die Wissenschaftlerin bisher nur eine These. Sie lautet: Stalin dürfte großes Interesse daran gehabt haben, Volksdeutsche aus den polnischen Gebieten loszuwerden, denn es wurden ja auch Deutsche aus anderen Teilen der Sowjetunion nach Sibirien verschleppt. Andererseits dürfte sein Interesse, Ukrainer und Weißrussen aufzunehmen, gering gewesen sein, da diese auch nicht als zuverlässig galten.

Webers Viadrina-Kollege Werner Benecke geht sogar noch weiter und mutmaßt, dass ganz bewusst politische Gegner auf die Umsiedlungsliste gesetzt wurden, um derer habhaft zu werden. Dafür spricht, dass es bereits während des Transport der Ukrainer und Weißrussen nach Osten zahlreiche Tote gab.