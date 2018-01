Diebe brachen mehrere Autos auf

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Diebe haben in der Nacht zu Dienstag im Neuruppiner Stadtgebiet zwei Kleintransporter und einen Opel aufgebrochen. An einem weiteren Transporter scheiterten sie. Aus einem an der Trenckmannstraße geparkten Fahrzeug stahlen der oder die Täter einen Laptop, eine Digitalkamera, Tankkarten und eine Jacke. An der Walter-Rathenau-Straße machten sich Diebe an einem zweiten Kleintransporter zu schaffen, aus dem sie mehrere Werkzeuge und Zubehör mitnahmen. Auch aus dem Kofferraum eines an der Friedrich-Engels-Straße abgestellten Opel wurde Werkzeug gestohlen. Der Besitzer eines an der Franz-Maecker-Straße geparkten VW-Transporters bemerkte am Dienstagmorgen Schäden an den Türschlössern des Fahrzeugs. Offenbar gelangten die Unbekannten aber nicht ins Innere. Der Gesamtschaden aller vier Vorfälle beläuft sich laut Polizei auf etwa 11200 Euro.