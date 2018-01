Monika Martincevic

Brandenburg (MOZ) Gäste des Brandenburger Theaters haben noch zweimal die Gelegenheit, das Schauspiel "Jacke wie Hose" von Manfred Karge auf der Studiobühne zu erleben. Das Team der Brandenburger Bürgerbühne führt das Stück am Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr auf.

Das Werk behandelt den historischen Fall von Ella Gericke. Einer Frau, die in der Wirtschaftskrise der Weimarer Republik ihren Mann Max verliert und aus wirtschaftlicher Not in seine Hosen und seine Identität steigt, um seinen Arbeitsplatz als Kranfahrer zu übernehmen. Ella durchlebt damit die deutsche Geschichte als Ella-Max bis zur Wiedervereinigung. Eine theatrale Recherche in das Herz einer Gesellschaft, die sich kein Leben ohne Arbeiten, aber durchaus Arbeiten ohne Leben vorstellen kann.

"Kompakt, komplex, wirkmachtig und als Theaterereignis" beurteilte die Presse die Inszenierung von Boris von Poser.

Auf der Bühne sind neben Anna Böttcher noch Johanna Ballhorn, Nadin Fröhnel, Solveig Geisler, Petra Görlich, Leona Heymann, Thomas Leopold und Dörte Wiesner zu sehen.

Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro und ermäßigt 7 Euro. Karten können per Telefon unter 03381/511 111 bestellt werden.