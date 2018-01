Laesicke weist Kritik von Kiefer zurück

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) weist Kritik an der geplanten Dezernentenstruktur zurück. Der CDU-Stadtverordnete Jochen Kiefer hatte sich am Mittwoch in einem offenen Brief über die Schaffung eines zusätzlichen Dezernats beklagt und unter anderem über hohe Kosten spekuliert sowie von "Parteibuchwirtschaft" gesprochen, weil Posten schon vor der notwendigen Ausschreibung vergeben worden seien. Die sei ein Verstoß gegen die Verfassung. Er fühle sich überrumpelt, schrieb Kiefer in dem Brief, den er den Fraktionsvorsitzenden, beiden Zeitungen, aber nicht dem Bürgermeister schickte. Laesicke antwortete am Mittwoch dennoch und sprach von "unbegründeten Spekulationen und Unterstellungen". "Offenbar lag Herrn Kiefer nicht daran, ein Missverständnis seinerseits aufzuklären, denn das hätte ich jederzeit unkompliziert tun können", so Laesicke.

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass es drei ordentliche Ausschreibungsverfahren für die vakanten Dezernentenstellen gebe. Die Stelle des Finanzdezernenten werde ausgeschrieben, sobald der Haushalt durch den Landkreis genehmigt sei. Damit sei in Kürze zu rechnen. "Die beiden übrigen Dezernentenstellen wurden bereits ausgeschrieben, weil die Stellen durch den letzten Stellenplan gedeckt sind", erklärte Laesicke. Keine der Stellen seien einzelnen Personen versprochen worden, das gelte auch für den amtierenden Baustadtrat Frank Oltersdorf, dessen Amtszeit ausläuft und der sich erneut bewerben müsse. "Das habe ich auch bei jeder Gelegenheit so betont", sagte Laesicke. Er habe Oltersdorf sowie Stefanie Rose (Linke) als mögliche Sozialdezernentin um Bewerbungen gebeten. "Damit bin ich trotzdem weiterhin völlig offen für Bewerber, die mich noch besser überzeugen können", so Laesicke.

Wegen hoher formeller Voraussetzungen sei die Stelle des Ersten Beigeordneten unbesetzt geblieben, sagte Laesicke. Er sei nach seiner Wahl in Gesprächen mit den Fraktionen zu der neuen Führungsstruktur mit Dezernaten gekommen. Diese Stellen seien einfacher zu besetzten. Die Verteilung der Aufgaben auf vier statt auf drei Führungskräfte halte er im Interesse der Stadt und wegen Forderungen nach einer besseren Kommunikation für sinnvoll, sagte Laesicke.