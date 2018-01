Beschwerden rund um die Uhr

Marco Winkler

Kremmen (OGA) Seit 1. August vorigen Jahres gibt es das Maerker-Portal für Kremmen. Bis heute gingen 124 Hinweise ein. Die meisten Bürger beschweren sich über defekte Straßenlaternen und Schlaglöcher.

Die jüngsten Reparaturanregungen sind auf den 16. Januar datiert. Fünf kaputte Straßenlaternen, alle in Staffelde. "Wir haben ihren Hinweis an die zuständige Elektrofirma weitergeleitet. Der Auftrag wird in Kürze ausgeführt." Das steht unter der Information über Staffeldes kaputte Lampen. Der Status: grün/gelb. Heißt: Der Auftrag wird bearbeitet. Mit einem Ampelsystem werden die Bürgerbeschwerden abgearbeitet. Von den seit August vergangenen Jahres eingegangen 124 Hinweisen, werden derzeit noch 56 bearbeitet. 50 wurden erfolgreich erledigt und damit auf grün gestellt. "Sobald sich der Status ändert, werden die Hinweisgeber per Email informiert", sagt Rathaus-Sekretärin Doris Sievert. Bei ihr und Nadine Richter vom Ordnungsamt laufen die Bürgerbeschwerden ein. "Wir leiten sie dann weiter an den zuständigen Fachbereich oder Firmen weiter, mit denen wir Wartungsverträge haben."

Die Kremmener scheinen dabei aufmerksam durch ihre Ortschaften zu gehen. 48 Hinweise gab es wegen defekter Straßenlaternen, 47 beschäftigten sich mit schlechten Wegen und Schlaglöchern, 17 mal wurde über weggeworfener Müll geklagt. Zwei Fälle von Vandalismus (Graffiti) gingen ein, ebenso viele Geruchsbelästigungen, dazu vier Probleme mit Abwasser, drei Bemerkungen zu öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen. Und ein Tier. "Es war wohl ein entlaufener Hund", erinnert sich Doris Sievert.

Viele Hinweise liefen in den frühen Morgenstunden oder abends ins System ein. "Da haben die Leute Zeit. Sie sind ja nicht auf unsere Sprechzeiten angewiesen", fasst Nadine Richter einen Vorteil des Maerker-Portals zusammen. Rund um die Uhr kann sich hier beschwert werden. Anrufe mit Hinweisen gebe es aber nach wie vor. Gerade von älteren Menschen, die kein Internet haben.

Abgelehnt werden Informationen, wenn sie privat-rechtliche Angelegenheiten betreffen. "Den störenden Müll auf dem Grundstück nebenan veröffentlichen wir nicht", so Nadine Richter. Belange, die unter die Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen fallen, schaffen es ferner nicht ins Netz. Deshalb ist dort keine Anmerkung zur maroden Straße in Groß-Ziethen zu finden. Das Weiterleiten solcher Meldungen sei aber einfach. Ein Klick - und schon ist die Meldung bei den Zuständigen. "Es wäre schön, würde der Landkreis dem Beschwerde-Portal beitreten. Dann könnten wir den Kreis unkompliziert informieren." Die Beschwerden können komplett anonym abgegeben werden. "Hilfreich ist es aber, wenn wir eine E-Mail-Adresse haben für Rückfragen", so Richter. Zweimal sei sie schon zu einem Müllproblem unterwegs gewesen ohne es gefunden zu haben. "Die Beschreibungen waren sehr konfus." Die Meldungen konnten deshalb nicht bearbeitet werden.

Das Maerker-Portal wird als Erfolg verbucht. Nadine Richter: "Die Kremmener nehmen das Angebot ernst." Nur einmal habe sich jemand einen Scherz erlaubt. Im August forderte ein Mann eine Statue von sich selbst, da er "einfach der coolste Bürger" sei. "Das war bisher aber die Ausnahme", so Doris Sievert.

Das Portal ist unter der Adresse www.maerker.brandenburg.de/bb/Kremmen zu finden.