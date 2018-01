Der Ofenstadt geht es finanziell gut

Roland Becker

Velten (HGA) Es dürfte übertrieben sein, davon zu sprechen, dass Velten im Geld schwimmt. Eines aber lässt sich aus dem vorläufigen städtischen Finanzergebnis für 2017 ablesen: Die Ofenstadt kann auf ein solides finanzielles Polster schauen und sich zudem darüber freuen, dass die Einnahmen deutlich höher ausgefallen sind, als vorab eingeschätzt wurde.

Unterm Strich hat Velten in 2017 rund 24,3 Millionen Euro eingenommen. Laut Haushaltsplan hatte die Verwaltung nur mit Einnahmen von 21,3 Millionen Euro gerechnet. Über den Erwartungen lagen vor allem die Steuereinnahmen, die statt 12,4 Millionen Euro nun vorläufige 14,6 Millionen Euro erreicht haben.

Dieses Plus gegenüber den Planzahlen ist vor allem auf das vorsichtige Agieren von Kämmerer Hartmut Winkler zurückzuführen. Denn gegenüber 2016 haben sich die beiden größten Einnahmeposten - Gewerbe- und Einkommenssteuer - gar nicht großartig verändert. Der Kämmerer hatte im Haushaltsplan für 2017 trotz der positiven Erfahrungen aus 2016 dennoch eine sehr vorsichtige Schätzung für den 2017er Geldfluss angegeben.

Unterm Strich hat Velten derzeit knapp 11,5 Millionen Euro auf der hohen Kante liegen. Auch dieser sogenannte Zahlungsmittelbestand entspricht in etwa dem des Vorjahres. Allerdings war Winkler ob seiner vorsichtigen Schätzungen und höherer Ausgaben davon ausgegangen, dass sich die finanzielle Rücklage um gut 4,5 Millionen Euro verringern würde.

Bei den Gewerbesteuern steht Velten den Hennigsdorfern übrigens nicht nach. Mit bislang verbuchten 8,1 Millionen Euro kommt man fast auf den Wert, den Hennigsdorf 2015 und 2016 eingenommen hat. Die Nachbarstadt kann allerdings wesentlich stärker von der Einkommenssteuer profitieren. Das ergibt sich schon aus der doppelt so hohen Einwohnerzahl. Während Velten hier auf 3,7 Millionen Euro in 2017 kam, rechnet Hennigsdorf in der Regel mit doppelt so viel.

Die gute Einnahmesituation des vorigen Jahres hat den Kämmerer nicht dazu verleitet, bei der Einschätzung der Einnahmen für 2018 wesentlich großzügiger zu verfahren. Bei den Steuern geht er von 13,3 Millionen Euro aus. Sinken werden die Schlüsselzuweisungen vom Land.