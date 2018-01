Kippt die Stimmung zum Wolf?

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Wölfe wie in Brandenburg. Der Umgang mit den streng geschützten Raubtieren ist hoch umstritten. Inzwischen liefern diverse Bücher Argumente für die Debatte.

Rund 200 Wölfe gibt es offiziell in der Mark, Tendenz stark steigend. Erfasst werden nur jene Tiere, deren Existenz etwa durch Fotofallen bewiesen ist. Die tatsächlichen Zahlen dürften also höher sein. Was bedeutet das für Brandenburg und andere betroffene Bundesländer? Wie sollten sich Bürger, Bauern und Behörden darauf einstellen?

Diesen Fragen widmen sich zwei jüngst erschienene Bücher, wobei der eine Autor den Tieren eher wohlwollend und der andere ihnen strikt ablehnend gegenübersteht. Ersterer hat vor allem Interviews mit diversen Experten in Deutschland geführt, Letzterer weltweit in Archiven recherchiert. Einig sind sie sich darin, dass man Konflikte nicht herunterspielen sollte.

Der Wissenschaftsjournalist Andreas Beerlage sucht in „Wolfsfährten“ nach einer Position zwischen den Extremen, also zwischen Hass und Liebe zum Wolf. Im Plauderton beschreibt er die Rückkehr der Wölfe als spannende und faszinierende Geschichte, erinnert an die Mythen der Vergangenheit und führt das Leben der „zärtlichen Krieger“ im Familienverbund vor Augen.

Es folgen jedoch Kapitel voller Fragezeichen. Beerlage seziert Fälle, in denen Wölfe bereits in den wenigen Jahren seit ihrer Rückkehr „rote Linien“ überschritten hätten. Wenn sie etwa Jogger im Wald belästigen oder über Zäune springen und Nutztiere reißen, „verscherzen sie sich Sympathien“. Wie ist damit umzugehen? Auch mit den Kosten, die für Herdenschutz und Entschädigungen für Tierhalter anfallen?

Beerlages Fazit: „Wir müssen den Wölfen nachhaltig klarmachen, dass es für sie von Vorteil ist, von uns Abstand zu halten, und von Nachteil, diesen Abstand aufzugeben.“ Diese Prämisse in die Praxis zu überführen sei kompliziert, räumt der Autor ein. Auch weil sie von den Menschen im Umgang mit dem Raubtier einiges verlange. Sinnvoll wäre in den Augen des Autors, dass Behörden „früh genug“ Pläne für einen Abschuss von Wölfen unter bestimmten Bedingungen entwerfen.

Einen deutlich forscheren Ton schlägt der Politikwissenschaftler Frank N. Möller in seinem 564-Seiten-Wälzer „Zur Hölle mit den Wölfen“ an. Der Titel ist recht plump gewählt, die Urteile des Autors über den Wolf sind hart, aber penibel recherchiert und begründet. Viele Passagen dürften, mit den Worten Thomas de Maizières gesprochen, dazu geeignet sein, „die Bevölkerung zu verunsichern“.

So ärgert sich Möller gleich zu Beginn, dass mit Blick auf die Risiken für Menschen gern darauf verwiesen werde, dass laut einer norwegischen Studie von 2002 in den vergangenen 50 Jahren in Europa lediglich vier Menschen bei Angriffen gestorben seien. Dabei werde ignoriert, dass in jener Zeit weite Teile des Kontinents wolfsfrei waren, kritisiert er.

Möller richtet den Blick auf Länder mit Wolfsvorkommen. In Indien etwa seien allein zwischen 1980 und 2000 mehr als 270 Kinder vom Wolf getötet worden. Weiter listet er eine Reihe aktuellerer Angriffe auf Menschen in dünn besiedelten Regionen Kanadas und den USA auf. Der Autor ergänzt anhand von Beispielen, dass oft Hunde die ersten Opfer seien, wenn etwa Spaziergänger mit ihren Vierbeinern im Wald auf Wölfe treffen.

Das Raubtier ist nicht harmlos, wie oft behauptet werde, will Möller deutlich machen. Auf Wolfsattacken gegen Nutztiere kommt er gesondert zu sprechen, auch stellt er ein unter Fachleuten bekanntes siebenstufiges Eskalationsmodell vor. „Menschen werden in der Regel nicht aus heiterem Himmel von Wölfen attackiert“, erklärt der Autor. Die Raubtiere würden sich vielmehr etwa auf Futtersuche Schritt für Schritt nähern und an Menschen gewöhnen. Wenn ihnen keine Gefahr drohe, würden sie bei Stufe sieben Menschen als Beute in Betracht ziehen.

Möller betont mit Verweis auf bestätigte Vorkommnisse, dass die ersten Stufen des Eskalationsmodells in Deutschland „mit fast unheimlicher Präzision abgebildet werden“. Appelle wie jene, Wölfe nicht zu füttern, seien gut gemeint, dürften von Bürgern aber immer wieder ignoriert werden, ist Möller überzeugt. Auch darüber hinaus hält er wenig davon, wie Behörden die Risiken bislang managen. Einen „Problemwolf“ etwa gebe es in der Biologie nicht, das sei eine reine bürokratische Erfindung.

Frank N. Möllers Ausführungen werden im hinteren Teil seines Buches immer radikaler, ohne jeden Gedanken an einen Kompromiss zur friedlichen Koexistenz. Er prophezeit, dass Menschen auf dem Land bald in ständiger Angst leben werden und fordert, „die Politik der Illusionen“ zu beenden: Wölfe hätten in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft nichts zu suchen.

Andreas Beerlage, „Wolfsfährten“, Gütersloher Verlagshaus, 2017, 237 Seiten, 19,99 Euro.

Frank N. Möller, „Zur Hölle mit den Wölfen“, Books on Demand Norderstedt, 2017, 564 Seiten, 19,80 Euro