Mit flotter Sohle zum Sieg

Gunnar Reblin

Graal-Müritz (RA) Eine flotte Sohle hat eine Oldie-Fußballer-Auswahl des MSV Neuruppin am Wochenende auf fremdem Parkett hingelegt. Die Neuruppiner gewannen den traditionsreichen Hallenwettbewerb des TSV Graal-Müritz, genannt Aquadrom-Cup.

Angeführt von einem torhungrigen Michael Woitella lösten die MSVler Abo-Sieger Rostocker FC als Titelträger ab. Schon das dritte Turnierspiel geriet zum vorweg genommenen Endspiel und war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Neuruppiner trafen auf Seriensieger Rostocker FC. "Wir wussten, wenn wir das Ding verlieren, ist der Zug gen Titel so gut wie abgefahren", blickte Frank Neumann zurück. Ruckzuck lag sein Team 0:2 zurück. Der MSV drehte die Partie jedoch (3:2). Die letzten Spielminuten waren nichts für schwache Nerven. "Es ging hin und her, es war ein Auf und Ab der Gefühle", versuchte Neumann die packende Szenerie in Worte zu fassen. Rostock drehte den Spieß um, führte plötzlich wieder (4:3). Doch die Neuruppiner schlugen zurück. Mit zwei weiteren Treffern gab es eine erneute Wende - 5:4 für den MSV.

Anschließend ließen sich Neumann & Co. nicht mehr vom Weg zur Hallenkrone abbringen. Arminia Rostock wurde 5:1 geschlagen, Gastgeber Graal-Müritz gar mit 6:0. Gegen den Laager SV hatten die Fontanestädter weitaus mehr Mühe. Mit 2:1 fiel der Sieg knapp aus. Im letzten Turnierspiel ließ die MSV-Auswahl, bestehend aus aktuellen Ü35- und Ü50-Akteuren sowie einem Ehemaligen, Michael Woitella, nichts anbrennen. Lok Rostock wurde mit 5:2 bezwungen. Woitella, zuletzt des Öfteren für die Kreisoberliga-Mannschaft von Eintracht Alt Ruppin im Einsatz und mit ihrTabellenführer, wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig.