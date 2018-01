Online-Aktion für vergünstigte Schülertickets

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Eine Einladung zum Petitionsausschuss lag dieser Tage im Briefkasten von Familie Heister in Fredersdorf-Vogelsdorf. Der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke), Vorsitzender des Ausschusses für Europaangelegenheiten, Entwicklungspolitik und Verbraucherschutz, hat die Fredersdorferin eingeladen, ihre Beschwerden und Anregungen im Landtag persönlich an Kathrin Schneider, Infrastrukturministerin, zu übermitteln.

Seit Jahren beschäftigt Liane Heister, Mutter von vier schulpflichtigen Kindern, das Problem, dass es für Schüler in Märkisch-Oderland kein ermäßigtes Schülerticket gibt. "Nach umfangreicher Korrespondenz mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bekomme ich immer wieder Aussagen, dass Berlin seine Schüler unterstützt, aber auch, dass sich in dieser Hinsicht für Brandenburger Schüler niemand zuständig fühlt", berichtet sie.

In Berlin zahlen Schüler für ein Monatsticket ca. 22 Euro und können damit die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Es gibt zudem Geschwistertickets, die noch mal günstiger sind. Ein Schülerticket für Brandenburger im BC-Bereich der S-Bahn kostet hingegen 62 Euro im Monat, im Bereich ABC sind es 75 Euro. "Also kann ein Berliner Schüler zum Beispiel von Spandau bis zum Berliner Stadtrand für 22 Euro mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren", rechnet Liane Heister vor. "Wenn unsere Kinder zum Beispiel von Fredersdorf mal ins Kino, zur Oma oder zu Freunden nach Berlin wollen, bezahlen wir bedeutend mehr." Möglich wäre auch, das Schülerfreizeitticket unabhängig von einem anderen Abonnement zu machen, "damit Kinder in ihrer Freizeit zum vernünftigen Preis mobil sein können", schlägt sie vor. Liane Heister will mit der Hilfe vieler Eltern, die vor demselben Problem stehen, Druck auf die Zuständigen ausüben und hatte eine Online-Plattform für eine Petition eingerichtet. Die Zeit, die dafür eingeräumt wurde, ist inzwischen abgelaufen. 1835 Leute haben sich des Themas angenommen und sind derselben Meinung wie Liane Heister. 1640 davon leben und wohnen in Brandenburg. Eigentlich hätten 8800 Unterschriften zusammenkommen müssen.

Vor allem die offensichtliche Ungerechtigkeit wurmt die meisten Petenten. Die Ungleichbehandlung von Berliner und Brandenburger Kinder und Jugendlichen. Andere meinen, "es ist kein Luxus, im Speckgürtel zu wohnen. Das war vielleicht einmal." Es gibt aber auch Überlegungen, die dagegen sprechen. So heißt es auch: "Wenn ich richtig informiert bin, steht für Bedürftige ein Sozialticket zur Verfügung. Für Familien mit ausreichendem Einkommen sollten die Preise beibehalten werden. Der öffentliche Nahverkehr wird ohnehin schon sehr stark subventioniert."