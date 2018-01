Schlagerstars in der Stadthalle

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Am Sonnabend, dem 24. Februar, kommen Fans der Volksmusik in der Stadthalle auf ihre Kosten, wenn es heißt: "Lustige Musikanten unterwegs". Ab 16 Uhr laden Marianne und Michael das Publikum ein, um mit Angela Wiedl, Ronny Weiland und "Die Schäfer" aus dem Alltag abzutauchen.

"Die Schäfer" gehören seit mehr als 27 Jahren zur festen Größe in der Volksmusikwelt. Mit ihrem Durchbruch im Jahre 1990 brachten sie frischen Wind in die Branche. Mit der Kombination aus naturorientierten Themen, zeitgemäßem Klang und Melodien, die besonders die schönen Seiten im Leben betonen, treffen sie bei ihren Zuhörern mitten ins Herz. Mit ihrer bodenständigen Lebensphilosophie und ihrem Markenzeichen - der Auftritt ohne Schuhe und die originale Schäfertracht - heben sie sich von der Konkurrenz ab. Sie sind eine der erfolgreichsten Gruppen in der deutschen Volksmusik. Zusammen mit den anderen Stars gestalten sie ein Programm der Extraklasse.

Die Tickets kosten zwischen 39 und 46 Euro zuzüglich maximal zwei Euro Buchungsgebühr, außerdem Versand- und Servicekosten. Sie sind erhältlich bei der MOZ unter Tel.: 0335 66599558, bei der bundesweiten Tickethotline unter 01806 570008 (0,20 Euro pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk bis max. 0,60 Euro), unter www.konzerte-erleben.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.