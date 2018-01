Susanne Dorns Legislatur endet

Markus Kluge

Amt Temnitz (MOZ) Die achtjährige Amtszeit der Temnitzer Amtsdirektorin Susanne Dorn endet in diesem Frühjahr. Bei der Sitzung des Amtsauschusses am nächsten Mittwoch werden die Abgeordneten darüber entscheiden müssen, ob sie darauf verzichten, die Stelle neu ausschreiben und ob sie Susanne Dorn mit einer Wiederwahl für eine weitere Legislatur von acht Jahren ihr Vertrauen aussprechen.

Die heute 57-Jährige war Ende April 2010 vom Amtsauschuss gewählt worden. Die gebürtige Westfalin, die bis dahin in Ministerien und Landesbehörden tätig war, setzte sich damals gegen ihren einzigen Mitbewerber Robert Liefke durch, der heute als Geschäftsführer der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft tätig ist. Im Mai trat sie dann die Nachfolge von Mathias Wittmoser an, der heute Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und Verkehr beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist. Als seine Amtszeit endete, entschied sich das Gremium dafür, die Stelle neu auszuschreiben. Wittmoser stellte sich daraufhin nicht der Wiederwahl (RA berichtete).

Susanne Dorn lebt im Temnitztaler Ortsteil Garz. In ihrer Amtszeit wurden unter anderem die Feuerwehr umstrukturiert, das Dorfgemeinschaftshaus von Werder gebaut, die Erweiterung der Kitas in Wildberg, die Sanierung der Kita Walsleben und der Neubau eines Kindergartens in Kränzlin beschlossen sowie die Erneuerung des Weges zur Schäferei angeschoben. Zudem wurde das langjährige Insolvenzverfahren der Entwicklungsgesellschaft Temnitzpark (EGT) beendet, deren Geschäftsführerin sie nun ist.

Die öffentliche Sitzung des Amtsausschusses findet ab 18Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Werder statt.