2000 Euro für Hinweise zu Messerattacke

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 18 Hinweise sind bislang zu einem versuchten Tötungsverbrechen eingegangen, das sich am 11. November 2017 in Fürstenwalde Nord ereignete. Das teilte Polizeisprecherin Astrid Reinecke am Mittwoch auf Nachfrage mit. Zur Identifikation der Täter führten sie bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat nun 2000 Euro Belohnung für "Hinweise von Privatpersonen, die zur Ermittlung oder Ergreifung des oder der Täter oder zur Beschaffung von Beweismitteln führen" ausgelobt.

Am Morgen des 11. November zwischen 1.15 und 1.30 Uhr, hatte eine Gruppe von drei Personen mit südländischem Aussehen versucht, einem 54-jährigen Fürstenwalder im Kreuzungsbereich Jahn-/Ernst-Thälmann-Straße sein Fahrrad zu entreißen. Als er sich zur Wehr setzte, fügte ein Täter ihm mit einem Messer eine lebensgefährliche Verletzung am Hals zu.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei in Fürstenwalde,Telefon 03361 5681224, und jede andere Dienststelle entgegen.