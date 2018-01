Touristische Tafeln nehmen Gestalt an

Annemarie Diehr

Steinhöfel (MOZ) Das Tourismusleitsystem der Gemeinde Steinhöfel nimmt Gestalt an. "Die Infotafeln sollen eine Karte der Ortslage zeigen, auf der die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verzeichnet sind, daneben einen Auszug aus der Ortsgeschichte", informierte Hauptamtsleiterin Dajana Angrick die Mitglieder des Sozialausschusses in deren jüngster Sitzung über den Stand der Dinge. Zudem habe sich die Arbeitsgemeinschaft darauf verständigt, für die 1,20 Meter Mal 1,50 Meter großen Infotafeln aus witterungsbeständigen Harzverbundplatten Holzträger aus Douglasie oder Lärche zu verwenden. "Nur in Heinersdorf greifen wir auf Edelstahlträger zurück, sie passen besser zu den vorhanden Hinweistafeln", so Angrick.

Rund 18000 Euro koste die Ausstattung aller Ortsteile mit entsprechenden Tafeln; eine Förderung komme in Betracht. "Wie lange würde die Bewilligung dauern", wollte Ausschussvorsitzender Horst Wittig wissen. Auf einen Zeitraum wollte sich die Hauptamtsleiterin nicht festlegen. Es sei offen, ob die Tafeln noch in diesem Jahr aufgestellt werden können. Das Vorhaben, informierte Bürgermeisterin Renate Wels über das weitere Vorgehen, werde nun in den anderen Ausschüssen vorgestellt, bevor die Gemeindevertreter dazu einen Beschluss fassen.

In der Zwischenzeit sind die Ortschronisten der Gemeinde Steinhöfel gefragt: Sie oder andere Ortsansässige sollen den Abschnitt zur Ortsgeschichte auf den Infotafeln verfassen. "Wir zählen auf die Zuarbeit aus den Orten", sagte Hauptamtsleiterin Dajana Angrick. In Sachen Kartenmaterial hofft sie zudem auf Unterstützung vom Tourismusverband Seenland Oder-Spree.