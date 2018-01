Polizeibericht Bernau vom 18.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Erheblicher Schaden durch Einbrecher

Ahrensfelde/Bernau. Ohne Beute mussten Einbrecher in der Goethestraße in Ahrensfelde und im Neuen Schulweg Bernau abziehen. Sie scheiterten an der Eingangstür und am Sicherheitsglas der Terrassentür der Wohnhäuser, hinterließen bei ihren Versuchen aber einen Sachschaden in Höhe von 1000 und 300 Euro. Noch erheblicher war der Schaden, den Einbrecher in einem Firmengebäude in der Zepernicker Chaussee anrichteten. Sie nahmen Monitore, Laptops und Teile einer Küchenausstattung im Wert von rund 5000 Euro mit.

Berlin: Auf der Ingeborg-Hunzinger-Straße behindert zwischen Rahnsdorf und Stuttgart-Bahnhof Rahnsdorf in beiden Richtungen eine provisorische Ampelanlage vorübergehend den Verkehrsfluss. Die Baustelle besteht noch bis Ende April und sorgt für Staus.

Verkehrstipp